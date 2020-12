World of WarCraft: Shadowlands: Erste Saison gestartet: Schlachtzug Schloss Nathria, Mythisch Plus und mehr

09. Dezember 2020 - Normaler und Heroischer Schwierigkeitsgrad

16. Dezember 2020 - Mythischer Schwierigkeitsgrad und 1. Flügel des Schlachtzugsbrowsers

06. Januar 2021 - 2. Flügel des Schlachtzugsbrowsers

20. Januar 2021 - 3. Flügel des Schlachtzugsbrowsers

03. Februar 2021 - 4. Flügel des Schlachtzugsbrowsers

In World of WarCraft: Shadowlands startet heute in Europa die erste Saison. Der Schlachtzug Schloss Nathria öffnet auf den ersten beiden Schwierigkeitsstufen seine Pforten und auch die mythischen Schlüsselsteindungeons sind verfügbar - mit dem Affix "Stolz". Außerdem kann man durch die Teilnahme an Spieler-gegen-Spieler-Aktivitäten die PvP-Währungen (Ehre und Eroberung) verdienen und diese gegen Belohnungen eintauschen. Last but not least öffnen sich die Ebenen 4 bis 6 in Torghast. Am 16. Dezember geht es mit den Ebenen 7 bis 8 weiter.Das Mythisch-Plus-Affix "Stolz" wird so beschrieben: "Wenn er aktiv ist, könnte euch euer eigenes Ego zu Fall bringen. Wenn ihr Gegner außer Bosse besiegt, wird eure Eitelkeit eine Manifestation des Stolzes heraufbeschwören. Nachdem ihr sie besiegt habt, erhält die Gruppe den mächtigen Stärkungseffekt 'Stolz', der euren Schaden, eure Manaregeneration und eure Bewegungsgeschwindigkeit eine Minute lang erhöht. Ihr solltet also eure Strategie darauf ausrichten, diesen Stärkungseffekt bestmöglich zu nutzen und herausfordernde Gegner leichter auszuschalten." Blizzard : "Durch das Abschließen von Aktivitäten aus Saison 1 könnt ihr eine Belohnung aus der Großen Schatzkammer wählen. Insgesamt können bis zu neun verschiedene Optionen für die wöchentliche Belohnung freigeschaltet werden, indem ihr Ziele in Schlachtzügen, mythischen Dungeons und PvP erfüllt. Denkt auf jeden Fall daran, in der Großen Schatzkammer vorbeizuschauen, um eure wöchentliche Belohnung auszuwählen und die Ziele der Woche zu sehen. Sie befindet sich in der Halle der Verwahrung in Oribos."Details zur Großen Schatzkammer, den Belohnungsstufen und den Voraussetzungen findet ihr u.a. bei Wowhead Zeitplan der Schlachtzugsveröffentlichung (Europa):Letztes aktuelles Video: Überlebensratgeber für die Saison 1