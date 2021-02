World of WarCraft: Shadowlands: Ketten der Herrschaft: Inhaltspatch 9.1 angekündigt

Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC)

Während bei Blizzard Entertainment weiter an Patch 9.0.5 gearbeitet wird ( wir berichteten ), ist das erste große Inhaltsupdate mit dem Titel "Chains of Domination" (Ketten der Herrschaft) für World of WarCraft: Shadowlands angekündigt worden.In dem Inhaltspatch wird man in das Reich des Kerkermeisters eindringen und versuchen, seine Pläne zu verstehen. Unterstützt durch die erneuerte Macht der vier Pakte werden die Champions der Horde und der Allianz den Kampf um die Schattenlande bis zum Sitz der Macht des Kerkermeisters tragen. In der Ankündigung ist die Rede davon, dass sich die vier Pakte "vereinen" werden. Doch "der Verbannte" (der Kerkermeister) hat einen neuen Champion in seinen Diensten, der von Sylvanas Windläufer rekrutiert wurde und aus Spoiler-Gründen hier nicht genannt werden soll, auch wenn die Überraschung nicht wirklich groß sein dürfte ...Antworten wird man wohl im neuen Gebiet Korthia (City of Secrets) finden und dabei neue Quests & Outdoor-Aktivitäten abschließen. In Torghast wird derweil der Schlachtzug "Sanctum of Domination" (Heiligtum der Herrschaft) seine Pforten öffnen. Zehn Bosskämpfe sind geplant, darunter das Auge des Kerkermeisters, Tarragrue und die Banshee-Königin (Sylvanas) selbst. Darüber hinaus wird mit "Tazavesh, der verhüllte Markt" ein neues Mega-Dungeon mit acht Bossgegnern à la Mechagon oder Karazhan (Remake) eingebaut. Das Mega-Dungeon kann nur auf dem Schwierigkeitsgrad Mythisch oder Mythisch-Plus gespielt werden. Das Dungeon beginnt auf dem Basar der mysteriösen Mittler und soll in einem Raubüberfall gipfeln, bei dem mächtige Artefakte aus Azeroth gestohlen werden.Ansonsten sind noch Saison 2 (Dungeons, Schlachtzüge, Raids), neue kosmetische Rüstungssets bei den Pakten für die Klassen, stärkere Seelenbanden und Medien sowie neue Haustiere & Reittiere geplant. Last but not least wird man in den Gebieten der vier Pakte die Flugreittiere benutzen können (im Schlund allerdings nicht). Wann genau das Update erscheinen wird, steht noch nicht fest.