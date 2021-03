World of WarCraft: Shadowlands: Benefizaktion mit Ärzte ohne Grenzen gestartet

Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC) Screenshot - World of WarCraft: Shadowlands (PC)

Blizzard Entertainment hat erneut ein Haustier-Benefizprogramm im Kontext von World of WarCraft gestartet, aber diesmal wurde der Ablauf verändert. Bisher konnte man stets ein Haustier oder Reittier in WoW zu kaufen und die gesammelten Einnahmen (bis zu einem bestimmten Zeitpunkt) wurden dann von Blizzard Entertainment an eine Wohltätigkeitsorganisation gespendet. Bei der aktuellen Benefizaktion werden Spenden für Ärzte ohne Grenzen e. V. / Médecins Sans Frontières (MSF) direkt auf einer speziellen DonorDrive-Seite gesammelt. Das gesammelte Geld wird in den Covid-19-Krisenfonds von Ärzte ohne Grenzen (US-Sparte) fließen und soll den Kampf der Hilfsorganisation gegen die Pandemie und ihre Auswirkungen unterstützen. Die Spendenaktion läuft bis zum 26. April 2021 oder bis eine Million Dollar zusammengekommen sind. Aktuell steht der Spendenzähler bei 383.000 Dollar.Kommen mehr als 500.000 Dollar bei der Spendenaktion zusammen, erhalten alle Spieler von World of WarCraft (nicht nur diejenigen, die an der Spendenaktion teilgenommen haben) das Haustier Bananas, das während The Burning Crusade nur für wenige Spieler verfügbar war. Daisy das Faultier wird bei 1 Mio. Dollar freigeschaltet. Daisy kann im Gegensatz zu allen anderen Haustieren auf dem Rücken der Spielfiguren herumgetragen werden. Die Haustiere werden nur in der "modernen Version" von World of WarCraft zur Verfügung stehen, also nicht in World of Warcraft Classic und Burning Crusade Classic.Blizzard: "Die Haustiere werden ab Erreichen der jeweiligen Spendenziele verfügbar und Spieler haben bis zum 1. August 2021 Zeit, um ihre Geschenke im Spiel einzulösen. Anschließend können die Haustiere immer noch für 10 Euro über den Blizzard Battle.net-Shop und im Spiel erworben werden. (...) Spender können den Gesamtfortschritt dieser Ziele über die Website von DonorDrive mitverfolgen. Content Creators auf Twitch können außerdem einen besonderen, über DonorDrive verfügbaren Plug-In nutzen, um die Beiträge ihrer Community für Spendenprogramme auf ihren Kanälen nachzuverfolgen."Weitere Details findet ihr auf der WoW-Webseite und auf der DonorDrive-Seite