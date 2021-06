World of WarCraft: Shadowlands: Ketten der Herrschaft: Inhaltspatch 9.1 erscheint Ende Juni

07. Juli - Normaler und Heroischer Schwierigkeitsgrad

14. Juli - 1. Flügel des Schlachtzugsbrowsers und Mythische Schwierigkeitsgrade (Der Tarragrue, Das Auge des Kerkermeisters, Die Neun)

28. Juli - 2. Flügel des Schlachtzugsbrowsers (Seelenfetzer Dormazain, Überrest von Ner'zhul und Leidensschmied Raznal)

11. August - 3. Flügel des Schlachtzugsbrowsers (Wächter der Ersten, Schicksalsschreiber Roh-Kalo und Kel'Thuzad)

25. August - 4. Flügel des Schlachtzugsbrowsers (Sylvanas Windläufer)

Blizzard Entertainment wird "Ketten der Herrschaft" am 30. Juni 2021 für World of WarCraft: Shadowlands veröffentlichen. Das erste Inhaltsupdate für Shadowlands erscheint damit sieben Monate nach dem Verkaufsstart (und damit eigentlich viel zu spät).Das Update 9.1 umfasst den Schlachtzug "Sanktum der Herrschaft" mit zehn Bossgegnern, darunter Kel'Thuzad und Sylvanas Windläufer. Dort wird man außerdem "Splitter der Herrschaft" erbeuten können. Das sind aufwertbare Edelsteine, die man von Bossen bekommen kann. Diese Edelsteine können in Ausrüstung mit speziellen Herrschaftssockeln eingesetzt werden und verstärken den Schaden, die Schadensmitigation oder die Heilfähigkeiten eures Charakters. Wenn man drei Splitter desselben Typs in die Ausrüstung einsetzt, wird ein Runenwort erzeugt, das einen Bonus auf die Kampfkraft im Schlund, Torghast und dem Sanktum der Herrschaft gewährt. Jede Klasse kann fünf Rüstungsteile im Schlachtzug erbeuten, in die Splitter der Herrschaft eingesetzt werden können. Erledigte Schlachtzugsbosse gewähren außerdem "Stygische Glut", mit der sich die Splitter aufwerten lassen.Zeitplan der SchlachtzugsveröffentlichungUpdate 9.1 umfasst außerdem das Megadungeon Tazavesh (der Verhüllte Markt) für fünf Spieler mit acht Bossgegnern, die Flugerlaubnis in den Schattenlanden (Bastion, Maldraxxus, Ardenwald und Revendreth), das Gebiet Korthia im Schlund mit neuen Quests und die Fortsetzung der Geschichte um die Pakte. Blizzard : "Die Kyrianer, Nekrolords, Nachtfae und Venthyr haben zu alter Stärke zurückgefunden. Kehrt in den Schlund zurück und zieht in Paktangriffen gemeinsam gegen den Kerkermeister in den Kampf. Zweimal pro Woche könnt ihr den Streitkräften der Pakte gegen die Monstrositäten des Schlunds zur Seite stehen. Jeder Angriff wird von einem Pakt angeführt und von einem zweiten Pakt unterstützt. Sie beide brauchen eure Hilfe, um vier Quests an vorderster Front abzuschließen und zentrale Positionen innerhalb des Schlunds zu erobern. Der erfolgreiche Abschluss dieses Angriffs gewährt euch Ruf bei dem anführenden Pakt, dem unterstützenden Pakt und der neuen Koalition der Pakte, dem Vorstoß des Todes. Ihr erhaltet außerdem eine Kriegskasse voller Stygia und Seelenglut - einer Währung, mit der ihr eure legendären Gegenstände weiter aufwerten könnt. Die Kasse kann außerdem Reittiere, legendäre Handwerksmaterialien oder Ausrüstung enthalten."Abgesehen davon, dass Torghast eine Generalüberholung verpasst bekommt (neues Bewertungssystem, kein Todes-Limit, Fortschritt mit Perks), werden auch die mythischen Schlüsselsteindungeons angepasst. So wird ein neues Wertungssystem eingeführt und jeder Spieler erhält eine persönliche Wertung für mythische Schlüsselsteindungeons. Außerdem wird die zweite Saison für mythische Schlüsselsteindungeons und PvP gestartet. Neue kosmetische Ausrüstung, Haustiere, Reittiere und Erfolge werden ebenso versprochen. Blizzard : "Jedes Mal, wenn ihr einen Dungeon beendet, den ihr noch nicht abgeschlossen habt, oder eure Bestzeit in einem bereits abgeschlossenen Dungeon unterbietet, erhöht sich eure Wertung. Durch den Abschluss eines Schlüsselsteins erhaltet ihr eine Wertung, die auf drei Faktoren basiert - der Stufe des Schlüsselsteins, den Affixen und der benötigten Zeit im Vergleich zum Timer des Dungeons. Mit jeder neuen Saison werden die Wertungen für Mythisch+ in der Anzeige zurückgesetzt. Bewegt ihr den Mauszeiger über einen Dungeon, so werden euch die Wertung für diesen Dungeon und eure Bestzeit für Verstärkt und Tyrannisch angezeigt. (...) Sichtbarkeit ist das A und O, um die richtige Gruppe zu finden oder als Gruppenanführer die richtigen Mitspieler einzuladen. Wenn ihr im Dungeonbrowser die organisierten Gruppen durchsucht, könnt ihr die Wertung des Gruppenanführers für den jeweiligen Dungeon ansehen, bevor ihr eine Beitrittsanfrage stellt."Letztes aktuelles Video: Ketten der Herrschaft Königsgram