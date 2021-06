World of WarCraft: Shadowlands: Video: Überlebensratgeber zum Update 9.1 "Ketten der Herrschaft"

In der kommenden Woche, am 30. Juni 2021, wird Blizzard Entertainment das erste Inhaltsupdate für World of WarCraft: Shadowlands veröffentlichen. World of WarCraft: Shadowlands - Ketten der Herrschaft erscheint damit sieben Monate nach dem Verkaufsstart der WoW-Erweiterung (und damit eigentlich viel zu spät).Das Update 9.1 umfasst den Schlachtzug "Sanktum der Herrschaft" mit zehn Bossgegnern inkl. Sylvanas Windläufer, das Megadungeon Tazavesh (der Verhüllte Markt) für fünf Spieler mit acht Bossgegnern, die Flugerlaubnis in den Schattenlanden (Bastion, Maldraxxus, Ardenwald und Revendreth), das Gebiet Korthia im Schlund mit neuen Quests und die Fortsetzung der Geschichte um die Pakte. Ansonsten bekommt Torghast eine Generalüberholung verpasst (neues Bewertungssystem, kein Todes-Limit, Fortschritt mit Perksystem) und auch die mythischen Schlüsselsteindungeons werden angepasst. Jeder Spieler erhält eine persönliche Wertung für mythische Schlüsselsteindungeons. Einen Überblick gibt Blizzard im folgenden "Überlebensratgeber".Letztes aktuelles Video: Überlebensratgeber für Ketten der Herrschaft