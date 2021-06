World of WarCraft: Shadowlands: Ketten der Herrschaft: Inhaltspatch 9.1 veröffentlicht

Sieben Monate nach dem Verkaufsstart von World of WarCraft: Shadowlands erscheint heute das erste Inhaltsupdate "Ketten der Herrschaft" für die aktuelle Erweiterung von World of WarCraft (Retail) in Europa.Das Update 9.1 umfasst den Schlachtzug "Sanktum der Herrschaft" mit zehn Bossgegnern inkl. Endkampf gegen Sylvanas Windläufer, das Megadungeon Tazavesh (der Verhüllte Markt) für fünf Spieler mit acht Bossgegnern und die Flugerlaubnis in den vier Gebieten der Schattenlande (Bastion, Maldraxxus, Ardenwald und Revendreth). Neu ist auch das Gebiet Korthia im Schlund mit neuen Quests und die Fortsetzung der Geschichte um die Pakte - mit 40 weitern Pakt-Stufen. Ansonsten bekommt Torghast eine Generalüberholung verpasst (neues Bewertungssystem, kein Todes-Limit, Fortschritt mit Perksystem) und auch die mythischen Schlüsselsteindungeons werden angepasst. Jeder Spieler erhält eine persönliche Wertung für mythische Schlüsselsteindungeons. Das Change-Log findet ihr hier Blizzard: "Saison 2 von Shadowlands beginnt am 6. Juli. In der neuen Saison werden die Gegenstandsstufen von Belohnungen erhöht und ihr erhaltet neue saisonale Belohnungen für PvP, darunter den neuen Arenatitel 'Entfesselter Gladiator', eine neue Waffenillusion, eine neue Farbvariante des Gladiatorreittiers sowie neue boshafte Reittiere: Gorm im Design von Allianz und Horde.Das neue Saisonaffix für Dungeons auf Mythisch+ ist Gequält: Diener des Kerkermeisters können im gesamten Dungeon gefunden werden und gewähren mächtige Boni, wenn sie besiegt werden. Diener, die nicht besiegt werden, ermächtigen den letzten Boss. Zu den neuen saisonalen Belohnungen für Mythisch+ gehören der neue Titel 'Der/Die Gequälte' und eine neue Farbvariante für das Reittier aus Mythisch+, den Todeswandler.Darüber hinaus werden Ebene 10 in Torghast, dem Turm der Verdammten sowie der Megadungeon Tazavesh, der Verhüllte Markt und das Sanktum der Herrschaft auf den Schwierigkeitsgraden Normal und Heroisch verfügbar. Am 13. Juli werden der Schwierigkeitsgrad Mythisch und der 1. Flügel des Schlachtzugsbrowsers für das Sanktum der Herrschaft verfügbar."