Hearthstone: Erbe der Drachen: Drittes und letztes Kapitel der Geschichte sowie Modus mit automatischem Kampf - 4Players.de

Die neue Erweiterung wird Heartstone: Erbe der Drachen (engl.: Descent of Dragons) heißen, wie Blizzard auf der Blizzcon bekannt gemacht hat. Sie wird das dritte und abschließende Kapitel der großen Geschichte erzählen und soll die bisher umfangreichste Erweiterung sein. U.a. wird es eine Heldenkarte geben: Galakrond, der sich sich in zwei jeweils stärkere Formen verwandeln kann. Die Karte wird kostenlos verfügbar sein für alle, die sich zum Erscheinen von Erbe der Drachen ins Spiel einloggen.Weiterhin kündigte Creative Director Ben Thompson einen neuen Modus namens Battlegrounds an. Acht Spieler treten dort gegeneinander an, stellen Armeen zusammen und lassen sie so lange automatisch in Duellen kämpfen, bis ein Sieger oder eine Siegerin feststeht.Während Erbe der Drachen am 10. Dezember veröffentlicht wird, soll es von 5. bis 10. November eine Battlegrounds-Beta für alle geben, die die Erweiterung vorbestellt oder ein virtuelles Ticket für die Blizzcon gelöst haben. Ab 12. November wird es dann eine öffentliche Beta-Phase geben.Letztes aktuelles Video: Ankündigungs-Trailer