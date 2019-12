Hearthstone: Erbe der Drachen: Galakrond, das Schlüsselwort "Ermächtigen" und alle 140 Karten im Überblick - 4Players.de

Screenshot - Hearthstone: Erbe der Drachen (Android) Screenshot - Hearthstone: Erbe der Drachen (Android) Screenshot - Hearthstone: Erbe der Drachen (Android) Screenshot - Hearthstone: Erbe der Drachen (Android) Screenshot - Hearthstone: Erbe der Drachen (Android)

Am 10. Dezember wird Heartstone: Erbe der Drachen (engl.: Descent of Dragons) erscheinen. Das dritte und abschließende Kapitel der großen Geschichte soll die bisher umfangreichste Erweiterung sein."Das Jahr des Drachen begann mit der Erweiterung Verschwörung der Schatten, in der Spielern die Schurkenliga Ü.B.E.L. vorgestellt wurde, eine schattenhafte Organisation unter der Leitung des Erzschurken Rafaam. In Retter von Uldum versuchten diese Schurken, eine Plage auf die Welt loszulassen, aber gemeinsam mit der Forscherliga konnten Spieler diesen Plan vereiteln. Jetzt werden in Erbe der Drachen die Mächte von Gut und Böse ein letztes Mal aufeinandertreffen, und zwar mit der Unterstützung von Drachen - vielen, vielen Drachen", so Blizzard Entertainment.Die Schurkenliga Ü.B.E.L. will Galakrond (den Urvater aller Drachen im WarCraft-Universum) wiedererwecken und mit seiner Hilfe Azeroth vernichten. Galakrond wird in Form von fünf neuen Heldenkarten in Hearthstone enthalten sein - alle fünf Klassen der Schurkenliga Ü.B.E.L. (Hexenmeister, Krieger, Priester, Schamane und Schurke) können Galakrond einsetzen. Wenn Galakrond gespielt wird, nimmt er eine zur jeweiligen Klasse passende Form mit einzigartigem Kampfschrei und einer eigenen Heldenfähigkeit an. Die fünf Formen von Galakrond sehen so aus:Kultistendiener und Zauber mit dem neuen Schlüsselwort "Ermächtigen" lösen den Effekt von Galakronds Heldenfähigkeit aus. Wenn er mehrmals ermächtigt wird, nimmt Galakrond seine zwei jeweils stärkeren Formen an. Die mächtigste davon ist Galakrond, Azeroths Ende - in dieser Gestalt verfügt er über einen viermal so starken Kampfschrei und einen mächtigen Klauenangriff. Hearthstone-Spieler, die sich einloggen, wenn Erbe der Drachen zum Landeanflug ansetzt, erhalten gratis alle fünf Heldenkarten von Galakrond. Die fünf Heldenkarten von Galakrond können nur einmal pro Account eingelöst werden. Spieler müssen sich bis zum 31. März 2020 einloggen, um das Angebot zu erhalten. Nachfolgend findet ihr die Karten mit dem Schlüsselwort "Ermächtigen"."Druiden, Jäger, Magier und Paladine können vor Galakronds Macht fliehen, oder sie können sich dem drohenden Untergang erhobenen Hauptes stellen, indem sie die neuen Nebenquests abschließen, die ihnen im frühen Spielverlauf eine Vielzahl von leicht zu erreichenden Zielen und Belohnungen bieten", schreibt Blizzard.Insgesamt 140 Karten sind in der Erweiterung enthalten. Sämtliche Karten könnt ihr euch in der folgenden Bilder-Galerie anschauen.Auch in Heartstone: Erbe der Drachen wird es wieder einen speziellen Einzelspieler-Modus geben. Dieser wird sehr wahrscheinlich im Januar 2020 an den Start gehen. Konkrete Informationen wollten die Entwickler in einem Interview auf der BlizzCon 2019 nicht verraten.Bis zur Veröffentlichung können interessierte Spieler zwei verschiedene Kartenpakete aus Erbe der Drachen im Vorverkauf erwerben: ein Paket mit 60 Kartenpackungen (das eine goldene legendäre Karte speziell aus Erbe der Drachen und den Kartenrücken "Das Weltenbeben" enthält) und das Megapaket mit 100 Kartenpackungen (das zusätzlich zu diesen Boni den neuen Kriegerhelden Todesschwinge enthält). Diese Pakete sind für jeweils 49,99 Euro bzw. 79,99 Euro erhältlich (jedes Paket kann nur einmal pro Account gekauft werden).Letztes aktuelles Video: Ankündigung