Hearthstone: Erbe der Drachen: Solo-Abenteuer "Galakronds Erwachen" umfasst zwei Kampagnen

Das Solo-Abenteuer "Galakronds Erwachen" wird am 21. Januar 2020 für Hearthstone: Erbe der Drachen erscheinen und damit das Jahr des Drachen offiziell abschließen. Die finale Schlacht zwischen den Helden und Schurken erstreckt sich über zwei Kampagnen. In einer Kampagne kämpfen die Spieler als die Schurkenliga Ü.B.E.L. und setzen den Plan des Erzschurken Rafaam zur Wiederbelebung Galakronds um, dem Urvater aller Drachen. In der anderen Kampagne darf man die Forscherliga in die Schlacht gegen die Bösewichte führen, um deren Pläne zu vereiteln.Galakronds Erwachen kehrt zum ursprünglichen Solo-Abenteuerformat zurück, in dem die Spieler mit vorgefertigten Karten-Decks einer Reihe einzigartiger Bosse gegenübertreten, um 35 neue Karten zu verdienen. Danach können diese Karten den Standarddecks und wilden Decks hinzugefügt werden. Nach Abschluss des normalen Modus der Schurkenliga Ü.B.E.L. und Forscherliga wird der heroische Modus mit schwierigeren Versionen der Bosse freigeschaltet. Die Decks für den heroischen Modus können beliebige Karten aus der eigenen Sammlung enthalten.Galakronds Erwachen besteht aus vier Teilen, die ab dem 21. Januar jede Woche veröffentlicht werden (28.1, 4.2 und 11.2). Jeder Teil beinhaltet zwei Kapitel, die jeweils aus der Sicht der Schurkenliga Ü.B.E.L und der Forscherliga erzählt werden. Insgesamt gibt es also acht Kapitel. Es gibt ein Wiedersehen mit einigen der Nebencharaktere, darunter auch Gustav und Karl. Jeder Teil wird einzeln für 6,99 Euro bzw. 700 Gold oder als Gesamtpaket für 19,99 Euro erhältlich sein.Das erste Kapitel von Ü.B.E.L. (Kampf um die Eisige Küste) ist für alle Spieler kostenlos ab dem 21. Januar verfügbar inkl. Zugang zu vier neuer Karten. Das Kapitel der Forscher ist kostenpflichtig. Für begrenzte Zeit erhalten Spieler, die das Paket im Vorverkauf erwerben, eine goldene Klassikpackung."Das Jahr des Drachen war ein energiegeladenes und aufregendes Jahr für Hearthstone, mit einer Reihe von Erweiterungen, die die Meta verändert haben. Dazu kam eine ambitionierte Geschichte über ein ganzes Jahr hinweg sowie kurz aufeinanderfolgende neue Features und Updates, die grundlegend zur Weiterentwicklung des Spiels beigetragen haben", sagte J. Allen Brack, President von Blizzard Entertainment. "Mit Galakronds Erwachen kommt die Geschichte des gesamten Jahres im Spiel zu einem fulminanten und würdigen Abschluss. Wir können es kaum erwarten, das mit allen zu teilen."Letztes aktuelles Video: Cinematic-Trailer Galakronds Erwachen