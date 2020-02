Hearthstone: Erbe der Drachen: Galakronds Erwachen: Letztes Kapitel des Solo-Abenteuers

Heute erscheint das vierte und letzte Kapitel von Galakronds Erwachen, dem aktuellen Solo-Abenteuer in Hearthstone . Der Kampf hat sich in das Herz von Dalaran verlagert und die Schurkenliga Ü.B.E.L. scheint besiegt zu sein. Damit wird auch die zusammenhängende Geschichte, die im Jahr des Drachen über drei Soloabenteuer (Gräber des Grauens, Der große Coup und Galakronds Erwachen) erzählt wurde, abgeschlossen. Wie es bei Hearthstone weitergehen wird, dürfte Blizzard Entertainment Ende Februar oder Anfang März verraten - wie schon in den letzten Jahren.Kapitel der Schurkenliga: Showdown in Dalaran"Rafaams Festung in seiner gestohlenen fliegenden Stadt wird belagert! Ihr werdet doch nicht zulassen, dass sie fällt, oder? Schließlich habt ihr jetzt die Chance zu sehen, wie der teuflische Plan aufgeht. Im ersten Kampf übernehmt ihr die Kontrolle über Rakanishu und verfolgt einen meisterhaften Plan voller Intrigen und Strategie … oder ihr zündet einfach alles an, was ihr findet, und hofft auf das Beste."Kapitel der Forscherliga: Showdown in Dalaran"Endlich steht die Forscherliga kurz davor, Dalaran zurückzuerobern! Aber bleibt noch genug Zeit, um Rafaam zu besiegen und Galakronds Wiedererweckung zu verhindern? Ihr beginnt den Kampf als Karl, der Paladin. Dabei begegnet ihr einem alten Freund und vielleicht, mit etwas Glück, könnt ihr die Welt noch retten. Ach ja, und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr auch noch Reno retten."Galakronds Erwachen umfasst insgesamt 35 neue Karten ( Überblick ). Kapitel 4 der Kampagne der Schurkenliga Ü.B.E.L und der Forscherliga kann für 6,99 Euro oder 700 Gold erworben werden. Galakronds Erwachen als Paket mit allen Kapiteln kostet 19,99 Euro.Letztes aktuelles Video: Cinematic-Trailer Galakronds Erwachen