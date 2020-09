Vaporum: Lockdown: Prequel zum Steampunk-Dungeon-Crawler erscheint noch im September auf PC

Screenshot - Vaporum: Lockdown (PC) Screenshot - Vaporum: Lockdown (PC) Screenshot - Vaporum: Lockdown (PC) Screenshot - Vaporum: Lockdown (PC) Screenshot - Vaporum: Lockdown (PC) Screenshot - Vaporum: Lockdown (PC) Screenshot - Vaporum: Lockdown (PC) Screenshot - Vaporum: Lockdown (PC) Screenshot - Vaporum: Lockdown (PC) Screenshot - Vaporum: Lockdown (PC) Screenshot - Vaporum: Lockdown (PC) Screenshot - Vaporum: Lockdown (PC) Screenshot - Vaporum: Lockdown (PC) Screenshot - Vaporum: Lockdown (PC) Screenshot - Vaporum: Lockdown (PC)

Am 15. September 2020 werden Fatbot Games ihren schrittbasierten Steampunk-Dungeon-Crawler Vaporum: Lockdown für PC (Steam, GOG, Humble Store) veröffentlichen. Auf Valves Download-Portal kann man das Prequel zu Vaporum (zum Test ) bereits auf die Wunschliste setzen. Auf Nintendo Switch soll der Start ebenfalls noch 2020, auf PlayStation 4 und Xbox One erst 2021 erfolgen.In Vaporum: Lockdown schlüpft man in die Rolle der Wissenschaftlerin Lisa Teller, die nach den katastrophalen Ereignissen auf der mysteriösen Hochsee-Forschungsstation Arx Vaporum ums Überleben kämpft. Neben Echtzeit-Kämpfen aus der Egoperspektive inklusive Stop-Time-Modus werden auch wieder zahlreiche Rätsel sowie gadget-basierte Charakteranpassungen versprochen. Als Inspirationsquellen werden Dungeon Master , Eye of the Beholder sowie Legend of Grimrock genannt.Letztes aktuelles Video: TerminTrailer PC