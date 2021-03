Vaporum: Lockdown: Die Steampunk-Dungeons öffnen sich auch auf Switch

Echtzeitkampf aus Ego-Perspektive

Einzigartiger Zeitstoppmodus

Rätsel und Level-Ziele

Gadget-basiertes RPG-System

Viele Erkundungsoptionen, Beutegegenstände und Charakteranpassungen

Mysteriöse Handlung voller Geheimnisse

Vollsynchronisierte Hauptfiguren

Stimmungsvolle Steampunk-Umgebungen

Screenshot - Vaporum: Lockdown (Switch) Screenshot - Vaporum: Lockdown (Switch) Screenshot - Vaporum: Lockdown (Switch) Screenshot - Vaporum: Lockdown (Switch)

Am 22. März 2021 werden Fatbot Games ihren bereits letztes Jahr für PC (zum Test ) erschienenen Steampunk-Dungeon-Crawler Vaporum: Lockdown auch für Nintendo Switch veröffentlichen. Der Download via eShop soll 21,99 Euro kosten. In der Spielbeschreibung heißt es: "Vaporum: Lockdown, ein Prequel zum Spiel Vaporum, ist ein rasterbasiertes Dungeon-Crawler-RPG in Steampunk-Umgebung, inspiriert von Genreklassikern. Folge der Geschichte von Ellie Teller, einer Wissenschaftlerin, die nach einer Katastrophe im Turm von Arx Vaporum um ihr Überleben kämpft.Du wirst üblen Feinden mit einzigartigen Stärken und Angriffsmustern begegnen. Um sie zu besiegen, musst du ein breites Spektrum an Waffen, Geräten, Upgrades und intelligenten Taktiken einsetzen. Zum Glück gibt es dafür viele mächtige Spielzeuge zum Ausprobieren. Diverse Waffentypen, die alle einem bestimmten Verwendungszweck dienen, Rüstungsteile mit Synergieeffekten, Geräte, mit denen du deine eigene Armee von Dienern aufstellen oder den Kampf manipulieren kannst, Booster und mehr.Löse verschiedene Rätsel und Gefahrensituationen durch den Einsatz diverser interaktiver Elemente, die sowohl deinen Verstand als auch deine Reflexe testen. Durch die gesamten Handlung hindurch und verteilt auf mehrere Ebenen sammelst du die Puzzleteile ein, mit denen du schließlich das Haupthindernis des Spiels überwinden wirst. Erlebe die Welt und ihre Bewohner ganz plastisch durch vertonte Dialoge, Phonotagebücher und schriftliche Notizen."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: TerminTrailer Switch