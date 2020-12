Ratropolis: Kartenbasierte Echtzeit-Strategie verlässt den Early Access

Zeit ist eine Ressource, Echtzeit Kartenspiel.

Keine Wildkatzen sondern süße Ratten als Protagonisten.

Leicht zu spielen aber schwer zu meistern.

fesselndes Spiel, welches schnelle Entscheidungen und Reaktionen vom Spieler verlangt.

Zufällige Ereignisse und Elemente machen jede Runde einzigartig.

Kurze, aber intensive Runden, die den Spieler durch freischaltbare Elemente Runde für Runde stärker machen.

Mehr als 500 einzigartige Karten

Mehr als 100 Events, die über die Story der Ratten verraten.

Wähle dein eigenes Abenteuer! 6 verschiedene Ausgänge

6 verschiedene Anführer! Jeder hat seinen eigenen Spielstil und Charakterzug

Am 22. Dezember 2020 haben Cassel Games ihr kartenbasiertes Echtzeit-Strategiespiel Ratropolis für PC veröffentlicht und den Early Access nach etwas mehr als einem Jahr beendet. Auf Steam wird noch bis zum 5. Januar 2021 ein Launch-Rabatt von 30 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (8,74 Euro statt 12,49 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 89 Prozent von 2.585 Reviews positiv). In der Spielbeschreibung heißt es: "Der Spieler wird zu einem Clanführer einer kleinen Rattensiedlung und muss die Ratten vor Raubtieren und monströsen Kreaturen beschützen. Das Ziel des Spielers ist es, die größte Ratropolis zu bauen und dafür zu sorgen, dass Ratten noch in tausend Jahren über deine 'Ratropolis' sprechen.Der Spieler kann zwischen 500 Karten, bestehend aus Einheiten, Gebäuden und strategischen Karten auswählen, die benutzt werden können um strategisch zu Handeln. Zu Beginn des Spiels erhält der Spieler 8 Karten. Bereits verwendete Karten kommen auf den Ablagestapel und können erneut gezogen werden. Ein effektives Deck zu gestalten ist notwendig um die Siedlung vor immer stärker werdenden Gegner zu schützen. Im Laufe des Spiels können neue Karten dem Deck hinzugefügt, Karten verbessert oder aus dem Deck entfernt werden um ein einzigartiges Deck zu erschaffen.Die Ratten in der Siedlung zu beschützen wird eine Herausforderung, weshalb zwischen Beratern mit den Schwerpunkten Finanzen, Militär oder Führung ausgewählt werden kann. Sie garantieren neue Möglichkeiten, wenn der Spieler auf Chaos in der Siedlung stößt. Wenn die Siedlung zerstört wird endet das Spiel, aber der Spieler schlatet neue Karten frei, die ihm in zukünftigen Runden zur Verfügung stehen werden. Mache jede Runde zu einer neuen Erfahrung durch das Auswählen neuer Karten. Die überlebenden Ratten erwarten vom Spieler, sie in dem Außenposten zu führen. Schreibe deine Geschichte und baue deine 'Ratropolis' durch das strategische Ausspielen von Karten!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer