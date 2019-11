reky: Logik-Puzzlespiel erscheint Anfang 2020 auch für PC - 4Players.de

Elegante Logik-Rätsel mit einem ansteigenden Schwierigkeitsgrad

Vom Minimalismus inspirierter Grafikstil

Bewegender Ambient-Soundtrack

96 Level und Achievements

Das griechische Indie-Studio beyondthosehills will sein bereits für iOS ( App Store ) erschienenes Logik-Puzzlespiel reky Anfang 2020 auch für PC ( Steam ) veröffentlichen. Eine Umsetzung für Android ist laut Entwickler-Homepage ebenfalls geplant.Spielbeschreibung des Herstellers: "reky ist ein Logik-Puzzlespiel, das elegantes Design mit einem minimalistischen Look vereint, um eine neue Spielerfahrung zu schaffen, die frisch, stylish und fordernd ist. Mit der Ein-Finger-Touchsteuerung können Spieler mit verschiedenen Puzzle-Elementen in jedem Level interagieren, um sie zu verschieben und somit einen Weg zum Ausgang zu bauen. Jedes Element im Spiel ist simpel und funktional - ausschließlich Würfel, Linien, Ausgänge, Portale und ein Hauch von Farbe werden genutzt, um eine große Anzahl an fordernden Rätseln zu schaffen."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer PC