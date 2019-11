On The Road: LKW-Simulation steuert auf das Early-Access-Ende zu - 4Players.de

Ca. 6000 km Autobahn und 600 km Landstraße innerhalb und außerhalb von über 15 Städten

Lizensierte Fahrzeuge von Scania und MAN – Gliederzüge, Sattelzüge und Gigaliner

Aufbau einer eigenen Spedition, inklusive An- und Verkauf von Fahrzeugen

Komplexe Routenplanung mit kombinierten Frachten und Ruhezeiten sowie Fahrermanagement

Begehbare Map mit realistischen Aufgaben rund um den LKW

Die LKW-Simulation On The Road wird am 14. November 2019 den Early Access auf Steam hinter sich lassen und zum Preis von 24,95 Euro (aktuell: 17,99 Euro) als digitaler Download sowie für 29,99 Euro als Boxversion im Einzelhandel erscheinen, wie Publisher Aerosoft und Entwickler Toxtronyx bekannt geben.Weiter heißt es vom Hersteller: "Auf insgesamt 6500 km Autobahn und Landstraße können die Spieler über 15 deutsche Städte - darunter Berlin, Hamburg, Bremen, Köln und Hannover - erkunden und Frachten transportieren. Mit Hilfe des umfangreichen Wirtschaftssystems gründen Spieler ein eigenes Unternehmen, nehmen Aufträge entgegen, stellen Personal ein und planen bestmögliche Transportrouten.Dank der Kooperation mit MAN und Scania besitzen die originalgetreu dargestellten LKWs ein realistisches Fahrverhalten, inklusive Automatikgetriebe, Retarder, Intarder und Fahrhilfen. Die Auswahl der Sattelschlepper reicht hierbei von Kofferaufbauten über Sattelzüge bis hin zum Gigaliner, um den Anforderungen der verschiedenen Frachtaufträge gerecht zu werden."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Feature Preview