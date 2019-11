MOLEK-SYNTEZ: Chemie-Baukasten von Zachtronics in den Early Access gestartet - 4Players.de

Screenshot - MOLEK-SYNTEZ (PC) Screenshot - MOLEK-SYNTEZ (PC) Screenshot - MOLEK-SYNTEZ (PC) Screenshot - MOLEK-SYNTEZ (PC) Screenshot - MOLEK-SYNTEZ (PC)

Zachtronics hat MOLEK-SYNTEZ in den Early Access auf PC via Steam geschickt (Preis: 8,19 Euro). Die Simulation ist ein Chemie-Baukasten auf Molekülebene. Mit dem molekularen Synthetisierer wandelt man gewöhnliche Industriechemikalien wie Benzol, Aceton oder Salzsäure in eine Vielzahl von Molekülen mit unterschiedlichen pharmakologischen Wirkungen um. Die Lösungen der Aufgaben/Rätsel können als animierte Gif-Dateien exportiert werden. Auch Punkte-Histogramme und Ranglisten (mit Freuenden) werden geboten. Eine Solitär-Version, in der man schummeln kann, ist ebenso enthalten.Zachtronics ist u.a. bekannt für SpaceChem SHENZHEN I/O oder Infinifactory Letztes aktuelles Video: Trailer