Bridge Constructor Portal - Portal Proficiency: Erste Erweiterung mit platzierbaren Portalen steht bereit - 4Players.de

Für Bridge Constructor Portal ist die erste Erweiterung Portal Proficiency veröffentlicht worden. Der DLC steht für PC (3,99 Euro), Mac (3,99 Euro), Linux (3,99 Euro), iOS (2,29 Euro), Android (1,99 Euro), Switch (5,99 Euro) und Xbox One (5,99 Euro) zur Verfügung. Das Basisspiel wird passend zum DLC-Release auch mit Rabatt angeboten.Die größte Neuerung in Bridge Constructor Portal - Portal Proficiency ist, dass man diesmal nicht nur Brücken konstruieren, sondern auch Portale in den Levels platzieren kann. 30 Levels im Aperture Science Enrichment Center darf man angehen. "Nur die mutigsten und cleversten Teilnehmer werden es schaffen und das Goldene Kondolenzschreiben erhalten", schreiben die Entwickler.Letztes aktuelles Video: Trailer