Modest Hero: Historisches Adventure über Schicksal, Gefangenschaft und Rebellion - 4Players.de

Der türkische Entwickler Deniz Kayacan ( Kolkhoz: The Red Wedge ) werkelt aktuell am 2D-Action-Adventure Modest Hero , das 2020 für PC (Steam) erscheinen soll. Darin schlüpft man in die Rolle eines anständigen (engl. "modest") Mannes namens Victor, der nach dem Französischen Bürgerkrieg 1848 in Paris verhaftet wird und zusammen mit sechs weiteren Gefangenen zu Tode verurteilt werden soll.Erfüllt von Trauer, Zorn und einem Funken Hoffnung erinnert sich Victor an seinen Kameraden Alexandre, der ihn 1830 zur Teilnahme an den Aufständen ermutigt hat, und was er seither alles erlebt hat. Mehr dazu auf dieser Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Pre-Alpha Trailer