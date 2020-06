The Coma 2: Vicious Sisters: Für PS4 und Switch erschienen

Headup und Devespresso Games haben verkündet, dass ihr koreanisches Survival-Horror-Adventure The Coma 2: Vicious Sisters für Switch und PS4 erschienen ist, und zwar jeweils für 14,99 Euro. Das in Zusammenarbeit mit WhisperGames entstandene Spiel sollte eigentlich im Mai 2020 erscheinen, aber der Termin konnte nicht eingehalten werden. Die Umsetzung für Xbox One soll im Laufe des Jahres folgen.Am 2. Juni freuten sich die Macher beim "Taipei Game Show Indie Game Award 2020" über die "Grand Prix"- und "Best Narrative"-Awards . Anfang des Jahres hat die PC-Version den Early Access hinter sich gebracht - mit "äußerst positiven" Nutzer-Bewertungen auf Steam . Das Spiel ist ein atmosphärisches, story-getriebenes Horror-Abenteuer mit handgezeichneter Manhwa-Ästhetik (koreanischer Manga).The Coma 2: Vicious Sisters wird elf Sprachen in Textform unterstützen: Englisch, Koreanisch, Französisch, Deutsch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Ukrainisch, Spanisch, Thai, Portugiesisch und Brasilianisches Portugiesisch. Sprachausgabe gibt es nur auf Koreanisch.Letztes aktuelles Video: Console Announcement TrailerSpielbeschreibung des Herstellers: "Mina Park, eine Studentin der Sehwa-High wacht Nachts in der Schule auf. Es dauert nicht lange, bis sie begreift, dass irgendetwas nicht stimmt. Die einst vertraute Schule, in der sie ihre Abende mit Lernen verbringt, sieht durch etwas Dunkles und Unheimliches ...verdreht aus. Sie wird von jemandem oder etwas verfolgt, das ihrer Lehrerin unheimlich ähnlich sieht. Um zu überleben, muss sich Mina über die Grenzen ihrer Schule hinaus in das umliegende Viertel wagen. Dort trifft sie auf seltsame Kreaturen, mysteriöse Fremde und verängstigte Verbündete.""The Coma 2: Vicious Sisters ist ein atmosphärisches, storylastiges Spiel. Tauche in das verzerrte Sehwa-Viertel ein, während du auf eine faszinierende Gruppe von Charakteren stößt, Rätsel löst, aufschlussreiche Hinweise entdeckst und gegen einen unerbittlichen Psycho ums Überleben kämpfst. Heldinnen, die gezwungen sind, sich ihren schlimmsten Ängsten zu stellen, bleiben selten unversehrt. Im Laufe der Geschichte wird Mina mit gefährlichen Szenarien konfrontiert, durch die sie dauerhaften Schaden erleiden könnte. Fertige Gegenstände an, um zukünftige Gefahren zu bemerken und Verletzungen zu vermeiden. Dark Song ist jetzt furchterregender und mächtiger als je zuvor. In ihren Griff zu geraten, könnte den sofortigen Tod bedeuten. Rennen und deine Taschenlampe machen dich zu einem einfachen Ziel. Du musst die Dringlichkeit der Erkundung mit deinem absoluten Überlebensbedürfnis in Einklang bringen!"Letztes aktuelles Video: Console Announcement Trailer