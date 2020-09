The Coma 2: Vicious Sisters: Der Horrortrip weitet sich auf Xbox One aus

Fürchte Dark Song's unermüdliches Streben, dich zu töten, jetzt mit einer brandneuen KI.

Fertige Gegenstände an, um dich auf lebensgefährliche Situationen vorzubereiten, oder riskiere bleibende Verletzungen.

Erkunde das albtraumhafte Viertel von Sehwa und entdecke seine dunklen Geheimnisse.

Sammle Ressourcen, um tödliche Begegnungen und dein Leiden zu überstehen.

Schalte Werkzeuge und Upgrades frei, um Bereiche zu erreichen, auf die zuvor nicht zugegriffen werden konnte.

Verstecke dich, damit du nicht entdeckt wirst und dem sicheren Tod entgehst. Überstehe den Prüfungen, um deinen Standort zu verbergen.

Mit lebendigen, von Hand illustrierten In-Game-Grafiken und Comic-Sequenzen.

Am 3. September 2020 haben Devespresso Games, Chorus Worldwide Games und Headup Games das bereits für PC, PlayStation 4 und Nintendo Switch erschienene sowie auf Steam bis dato "äußerst positiv" bewertete Survival-Horror-Adventure The Coma 2: Vicious Sisters auch für Xbox One veröffentlicht. Der Download via Microsoft Store kostet 18,99 Euro und unterstützt Xbox Play Anywhere. In der Spielbeschreibung heißt es: "The Coma 2: Vicious Sisters ist ein atmosphärisches, storylastiges Spiel. Tauche in das verzerrte Sehwa-Viertel ein, während du auf eine faszinierende Gruppe von Charakteren stößt, Rätsel löst, aufschlussreiche Hinweise entdeckst und gegen einen unerbittlichen Psycho ums Überleben kämpfst.Heldinnen, die gezwungen sind, sich ihren schlimmsten Ängsten zu stellen, bleiben selten unversehrt. Im Laufe der Geschichte wird Mina mit gefährlichen Szenarien konfrontiert, durch die sie dauerhaften Schaden erleiden könnte. Fertige Gegenstände an, um zukünftige Gefahren zu bemerken und Verletzungen zu vermeiden. Dark Song ist jetzt furchterregender und mächtiger als je zuvor. In ihren Griff zu geraten, könnte den sofortigen Tod bedeuten. Rennen und deine Taschenlampe machen dich zu einem einfachen Ziel. Du musst die Dringlichkeit der Erkundung mit deinem absoluten Überlebensbedürfnis in Einklang bringen!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Xbox One