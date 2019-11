Don't Die, Minerva!: The-Culling-Macher kündigen Roguelite-Rollenspiel für PC und Xbox One an - 4Players.de

Screenshot - Don't Die, Minerva! (PC) Screenshot - Don't Die, Minerva! (PC) Screenshot - Don't Die, Minerva! (PC) Screenshot - Don't Die, Minerva! (PC) Screenshot - Don't Die, Minerva! (PC) Screenshot - Don't Die, Minerva! (PC) Screenshot - Don't Die, Minerva! (PC) Screenshot - Don't Die, Minerva! (PC) Screenshot - Don't Die, Minerva! (PC) Screenshot - Don't Die, Minerva! (PC)

Xaviant ( The Culling ) haben das Action-Rollenspiel Don't Die, Minerva! angekündigt, das im Dezember 2019 in den Early Access auf PC ( Steam ) sowie Xbox Game Preview auf Xbox One starten und in sechs bis zwölf Monaten fertiggestellt werden soll. Als technisches Grundgerüst dient die Unreal Engine 4.Im Spiel schlüpft man die Rolle der siebenjährigen Minerva, die mit einer Taschenlampe und einem Rucksack voller lebendig werdender Stofftiere ausgerüstet, aus einem abgelegenen Geisterhaus zu entkommen versucht. Die Gegner, Levels und Beute sollen prozedural generiert werden und der Tod genretypisch nahezu unausweichlich sein. Doch mithilfe von Essenzen sollen sich bei jedem neuen Versuch zusätzliche Fähigkeiten und bessere Ausrüstung freischalten lassen.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer