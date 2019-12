Don't Die, Minerva!: Roguelite-Rollenspiel der Culling-Macher startet in den Early Access - 4Players.de

Das Action-Rollenspiel Don't Die, Minerva! von Xaviant ( The Culling ) ist am 5. Dezember 2019 in den Early Access auf PC ( Steam ) sowie in die Game Preview auf Xbox One ( Microsoft Store ) gestartet, wo es in sechs bis zwölf Monaten fertiggestellt werden soll. In der Spielbeschreibung heißt es: "In einer düsteren, stürmischen Nacht entdeckt die elfjährige Minerva ein Spukhaus tief im Wald, und plötzlich befindet sie sich mitten im Kampf ihres Lebens!'Don't Die, Minerva!' ist ein actiongeladenes Rogue-lite-RPG in einem Geisterhaus. Bewaffnet mit einer Taschenlampe und einem Rucksack voller netter Plüschtiere, die von der Magie des Hauses zum Leben erweckt wurden, muss Minerva das Anwesen erkunden und seine geisterhaften Bewohner besiegen. Unterwegs trifft Minerva auf hilfsbereite Gestalten, die sie auf ihrer Mission unterstützen. Der Tod ist nahezu unausweichlich, doch bei jedem Durchgang sammeln Sie wertvolle Essenz, mit der Sie neue Fähigkeiten und bessere Beute freischalten können.'Don't Die, Minerva!' bietet mehrere Schwierigkeitsstufen. Wählen Sie zwischen einem unbeschwerten Spaziergang im Mondschein bis hin zu einer unerbittlichen Herausforderung für die Allermutigsten. Freuen Sie sich auf eine präzise Steuerung, atemberaubende Action, spektakuläre grafische Gestaltung und ein ausgeklügeltes, auf Ihren Charakterwerten basierendes Beutesystem. Dungeons, Beute und Gegner werden nach dem Zufallsprinzip erzeugt, sodass jeder Spieldurchgang ein einzigartiges Erlebnis bietet."Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer