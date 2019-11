Necronator: Dead Wrong: Die Untoten-Armee steigt im Februar 2020 aus ihren Gräbern - 4Players.de

Screenshot - Necronator: Dead Wrong (PC) Screenshot - Necronator: Dead Wrong (PC) Screenshot - Necronator: Dead Wrong (PC) Screenshot - Necronator: Dead Wrong (PC) Screenshot - Necronator: Dead Wrong (PC)

Das Echtzeit-Strategiespiel Necronator: Dead Wrong von Toge Productions und Modern Wolf will im Februar 2020 in den Early Access auf Steam einmarschieren, wo es in sechs bis acht Monaten für den offiziellen Einsatz vorbereitet werden soll.Im Spiel geht es darum, eine Armee aus Untoten zu führen, um die Livemore-Allianz zu bezwingen und so einem alten Halbgott zu neuem Ruhm zu verhelfen. Der Humor soll dabei nicht zu kurz kommen. Ansonsten werden auf fünf verschiedene Kommandanten zugeschnittene Story-Kampagnen, über 20 Truppentypen sowie ein kartenbasiertes Meta-Spiel versprochen. Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: DED Talk Trailer