The Strechers: Koop-Chaos mit Rettungswagen für Switch - 4Players.de

Nintendo hat The Strechers von Tarsier Studios ( Little Nightmares ) im eShop für Switch veröffentlicht. In dem 19,99 Euro teuren Spiel rasen bis zu zwei Spieler kooperativ mit einem Rettungswagen von einem chaotischen Einsatz zum nächsten.Der Publisher schreibt: "Die SpielerInnen rasen mit ihrer Ambulanz von Einsatzort zu Einsatzort. Bereits auf dem Weg zu ihren PatientInnen müssen sie Mauern durchbrechen, durch die Luft schweben und andere ausgefallene Hindernisse überwinden. Am Ziel angekommen geht es nicht minder chaotisch weiter. Mit kreativer Zusammenarbeit wollen die zu rettenden Dusler zurück zum Krankenwagen bugsiert werden. Dazu können Nintendo Switch-Fans sie entweder auf der Trage stapeln oder sie sie an Armen und Beinen packen. Auch dabei gilt es wieder, Hindernisse zu umgehen und Rätsel zu lösen. SpielerInnen können zum Beispiel Möbel verschieben, um sich gegen Laser abzuschirmen, mit Abrissbirnen Wände einreißen und vieles mehr. Und wenn sie ihre Ambulanz endlich erreicht haben, steht ihnen noch eine rasante Rückfahrt bevor - erst dann sind die Dusler in Sicherheit. Und der nächste Einsatz wartet bereits. Im Multiplayer-Modus schnappen sich zwei SpielerInnen je einen Joy-Con. Gemeinsam machen sie sich daran, Fallen zu entgehen, Bonus-Schätze zu finden, Rätsel zu lösen – und obendrein den geplagten Duslern zu helfen. EinzelspielerInnen können beide Sanis gleichzeitig steuern. Neben den irrwitzigen Rettungsaktionen bietet The Stretchers auch zahlreiche Nebenmissionen. Darin werden etwa Bäume gefällt, Rampen gebaut oder Felsen mit Hilfe eines Feuerwerks gesprengt."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer