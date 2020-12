Dry Drowning: Investigativer Thriller wird übersetzt und für Switch adaptiert

Entscheidungen, die wirklich zählen: Mehr als 150 Geschichtszweige und drei komplett unterschiedliche Enden.

Moralische Entscheidungen, welche die Beziehungen der Charaktere sowie die Spielumgebung in dem bis zu 20-stündigen Thriller beeinflussen.

Ein ausgeklügeltes Hinweis-System für Untersuchungen: Spieler lernen durch Dialoge, Beweise, Gegenstände und die Charakter-Biografien mehr über die Stadt Nova Polemos und ihre Bürger.

Verhöre im Horror-Stil: Beweise müssen genutzt werden, um Fälle zu rekonstruieren, Intrigen und Täuschungen aufzudecken und die Wahrheit mit Dry Drownings "Living Nightmare"-System aufzudecken.

Spieler müssen Flashbacks und alte Fälle erforschen, um neue zu lösen.

Der dynamische Soundtrack enthält mehr als 40 dramatische und emotionale Tracks.

Ein ausgewogener Mix aus westlicher und östlicher Visual Art wirft ein einzigartiges Licht auf das düstere futuristische Setting, in dem Cyberpunk- und Retro-Elemente harmonisch koexistieren.

Screenshot - Dry Drowning (Switch) Screenshot - Dry Drowning (Switch) Screenshot - Dry Drowning (Switch) Screenshot - Dry Drowning (Switch) Screenshot - Dry Drowning (Switch) Screenshot - Dry Drowning (Switch) Screenshot - Dry Drowning (Switch) Screenshot - Dry Drowning (Switch) Screenshot - Dry Drowning (Switch) Screenshot - Dry Drowning (Switch)

Studio V und VLG Publishing haben eine Umsetzung der bereits im letzten Jahr für PC (zum Test ) erschienenen Visual Novel Dry Drowning für Nintendo Switch angekündigt, die Anfang 2021 erscheinen soll. Die Konsolenadaption wird eine komplett überarbeitete englische Lokalisation sowie erstmals deutsche Texte und Verbesserungen für das User-Interface bieten. Gleichzeitig soll auch die PC-Version, zu der es via Steam GOG und itch.io eine kostenlose Demo gibt, durch ein Update die deutsche Übersetzung erhalten."Dry Drowning passt perfekt zur Nintendo Switch, da Murder-Mystery-Fans nun zu jedem möglichen Zeitpunkt über schwerwiegende Entscheidungen und moralische Dilemmata nachdenken können", so Daniele Falcone, General Manager von Leonardo Interactive. "Dank mehr als 150 Erzählsträngen und drei komplett einzigartigen Enden zum Freischalten, werden Spieler länger an den Bildschirmen kleben als bei jeder Serie, die sie kürzlich gestreamt haben."Spielbeschreibung des Herstellers: "Dry Drowning ist ein Visual Novel, der dem Spieler einen unbeschönigten Blick in die nahe Zukunft gewährt, die von dunklen Kräften aus Machtpositionen heraus dominiert wird. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Mordred Foley, einem von seiner wahrhaft zwielichtigen Vergangenheit geplagten Privatdetektiv, mit der Mission, einen Serienkiller zu stellen, der in der dystopischen Welt ein Opfer nach dem anderen auslöscht. Mit seiner eigenen dunklen Vergangenheit als ständigem Begleiter ist Foleys Welt geprägt von Tyrannei und dem Machthunger der gesellschaftlichen Spitze, die dazu führen, dass die Öffentlichkeit verkümmert.Das Spiel hebt sich selbst von anderen Visual Novels durch ein Skript ab, das sich nicht vor Themen wie Rassismus, Immigration, politischem Extremismus und Sexismus versteckt und diese in einer verzweigten Geschichte mit bis zu 150 Erzählsträngen ausspielt. Jede getroffene Entscheidung und jede geäußerte Dialogzeile liegen so auf der Waagschale. In einer Welt voller Lügen und Intrigen ist die Fähigkeit, die Wahrheit aufzudecken, umso wertvoller. Um Foleys Ermittlungen zu unterstützen, haben Spieler Zugang zu einem einzigartigen 'Living Nightmare'-System, das Lügen gewisser Charaktere aufzeigt und dadurch eine Welt offenbart, in der Vertrauen in Andere schnell zu einem gefährlichen Spiel wird."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer Switch