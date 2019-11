Mad Machines: Überarbeiteter Arena-Brawler ist kampfbereit - 4Players.de

Aktualisierung vom 18. November 2019, 08:15 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 12. November 2019, 08:58 Uhr:

Nach kurzer Verschiebung haben Hero Blocks die überarbeitete Fassung ihres Arena-Brawlers Mad Machines wie angekündigt am 15. November für PC veröffentlicht. Der Download via Steam kostet 9,99 Euro und enthält den neuen Spielmodus "Mad King".Die dänischen Entwickler Hero Blocks haben den Early-Access-Start ihres Arena-Brawlers Mad Machines auf Steam kurzfristig vom 11. November auf den 15. November 2019 verschoben. Die Fertigstellung ist für das erste Quartal 2020 geplant.Im Spiel kämpfen bis zu zwölf Spieler in endlosen Free-for-all-Partien um den Tagessieg, in dem sie Gegner eliminieren und dadurch Beute und Punkte sammeln. Im Lauf der Early-Access-Phase sollen auch Squads sowie erweiterte Ranglisten, zusätzliche Waffen, Charaktere, Skins, Emotes und Power-Ups, mehre Karten und Spielmodi sowie zusätzliche Regionen und Spielanpassungen implementiert werden.Letztes aktuelles Video: Mad King - Beta-Spielszenen