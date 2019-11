Nation Breakers: Steam Arena: 2D-Plattform-Kampfspiel steht in den Early-Access-Startlöchern - 4Players.de

Screenshot - Nation Breakers: Steam Arena (PC) Screenshot - Nation Breakers: Steam Arena (PC) Screenshot - Nation Breakers: Steam Arena (PC) Screenshot - Nation Breakers: Steam Arena (PC) Screenshot - Nation Breakers: Steam Arena (PC) Screenshot - Nation Breakers: Steam Arena (PC) Screenshot - Nation Breakers: Steam Arena (PC) Screenshot - Nation Breakers: Steam Arena (PC) Screenshot - Nation Breakers: Steam Arena (PC) Screenshot - Nation Breakers: Steam Arena (PC) Screenshot - Nation Breakers: Steam Arena (PC) Screenshot - Nation Breakers: Steam Arena (PC) Screenshot - Nation Breakers: Steam Arena (PC) Screenshot - Nation Breakers: Steam Arena (PC) Screenshot - Nation Breakers: Steam Arena (PC) Screenshot - Nation Breakers: Steam Arena (PC) Screenshot - Nation Breakers: Steam Arena (PC) Screenshot - Nation Breakers: Steam Arena (PC) Screenshot - Nation Breakers: Steam Arena (PC) Screenshot - Nation Breakers: Steam Arena (PC) Screenshot - Nation Breakers: Steam Arena (PC) Screenshot - Nation Breakers: Steam Arena (PC)

Am 18. November 2019 wird Coded Clay Interactive seinen Steampunk-Brawler Nation Breakers: Steam Arena in den Early Access auf Steam schicken, wo er in ca. sechs Monaten zusammen mit der Community zur Marktreife gebracht werden soll.Im Spiel senden vier Nationen ihre besten Steam-Bots in die Arena, um den Sieg zu erringen. Die dampfbetriebenen Vehikel sind ebenso zerstörerisch wie zerbrechlich, so dass bei Treffern nur so die Fetzen bzw. Blechteile fliegen und überall Schrottberge entstehen. Neben sowohl lokal als auch online bestreitbaren Mehrspielergefechten in über 30 Arenen werden auch Spielmodi für Solisten versprochen, in denen man sich Herausforderungen stellen oder gegen KI-Gegner trainieren kann.Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer