Primordials of Amiryon: MOBA aus Kroatien im Anmarsch - 4Players.de

Die kroatischen Entwickler von GD Entertainment und der kroatische Publisher Wiregames haben mit Primordials of Amiryon eine MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) angekündigt, die 2020 für PC erscheinen soll. Wer sich zwischen dem 12. und 17. November 2019 in Zagreb aufhält, kann auf dem diesjährigen Reboot-Infogamer-Event eine frühe Alpha-Fassung anspielen.Der Titel soll groß angelegte eins-gegen-eins-Schlachten mit aufrüstbaren Urwesen (Primordials), Helden, Gefolgsleuten und Abwehrtürmen sowie taktisches Ressourcen-Management inszenieren, in denen Makro- über Mikro-Management stehe. Teambildungen mit anderen Spielern sind nicht geplant. Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer