Interrogation: You will be deceived: Die Anti-Terror-Ermittlungen haben begonnen - 4Players.de

Critique Gaming und Mixtvision haben das nach eigenen Angaben an Titel wie This War of Mine This is the Police und Orwell angelehnte Krimi-Adventure Interrogation: You will be deceived am 5. Dezember 2019 für PC veröffentlicht. Die Umsetzung für Nintendo Switch soll im Frühjahr 2020 erscheinen. Der Download via Steam GOG und Humble Store schlägt aktuell jeweils mit 17,99 Euro zu Buche.In der Spielbeschreibung heißt es: "Auf der Jagd nach der terroristischen Vereinigung namens The Liberation Front musst du dein Team koordinieren um Informationen zu sammeln, dein begrenztes Budget verwalten, sowie dich um Journalisten kümmern, die euch auf der Suche nach einer heißen Story dicht auf den Fersen sind. Aber das ist längst nicht alles. Deine Hauptaufgabe als Chefermittler ist das Verhören von Verdächtigen. Ihren Hintergrund - und dadurch ihre Motive - zu verstehen ist unabdingbar, um sich für die richtige Verhörmethode zu entscheiden. Ob Einschüchterung, Täuschung oder Empathie: Es gibt keine allgemeingültige Lösung - aber die Zeit verrinnt gnadenlos.Während du die Schlinge um die wahren Schuldigen immer weiter zuziehst und deine Verdächtigen immer widerwilliger werden, gestalten sich die Verhöre zunehmend schwieriger. Enthülle die Wahrheit durch komplexe Gespräche, psychologische Manipulation und andere Verhörtechniken."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PC