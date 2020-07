Interrogation: You will be deceived: Die Anti-Terror-Ermittlungen weiten sich auf Switch aus

Erforsche weitreichende und zunehmend schwierigere Gesprächs-Puzzle, um einer furchteinflößenden Verschwörung auf den Grund zu gehen

Beweise deine Management-Fähigkeiten, indem du deine Fälle, dein Team, das Budget und euer Verhältnis zur Polizei sowie der Öffentlichkeit koordinierst

Erreiche eins von mehreren weltbewegenden Enden - wohin werden dich deine Entscheidungen führen?

Lerne über 35 komplexe und realistische Charaktere kennen

Tauche ein in die ausdrucksstarke Art Noir-Ästhetik ein, mitsamt echten Schauspielern und stimmungsvoller Musik"

Screenshot - Interrogation: You will be deceived (Switch) Screenshot - Interrogation: You will be deceived (Switch) Screenshot - Interrogation: You will be deceived (Switch) Screenshot - Interrogation: You will be deceived (Switch) Screenshot - Interrogation: You will be deceived (Switch) Screenshot - Interrogation: You will be deceived (Switch)

Am 28. Juli 2020 werden Critique Gaming und Mixtvision das bereits für PC erschienene und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertete Krimi-Adventure Interrogation: You will be deceived auch für Nintendo Switch veröffentlichen. Im eShop kann man den 12,99 Euro kostenden Titel bereits auf die Wunschliste setzen.In der Spielbeschreibung der nach eigenen Angaben an This War of Mine This is the Police und Orwell angelehnten Ermittlungen heißt es: "Als Polizeidetektiv, der eine gefährliche Terrororganisation zur Strecke bringen soll, kämpfst du an zwei Fronten: Du verhörst Verdächtige und bist für dein Team und dessen öffentlichen Ansehen verantwortlich. Die Zeit wird knapp! Wie weit wirst du gehen, um diese gefährlichen Kriminellen aufzuhalten? Wirst du sie manipulieren, bedrohen oder sogar foltern? Rechtfertigt der Zweck die Mittel?Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer Switch