Devil Slayer - Raksasi: Roguelike-Action kämpft sich in den Early Access - 4Players.de

Die Roguelike-Action Devil Slayer - Raksasi von GlassesCatGames und indienova ist am 12. November 2019 in den Early Access auf Steam gestartet, wo sie in ca. einem Jahr zusammen mit der Community vollendet werden soll. Bis zum 19. November wird noch ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (7,37 Euro statt 8,19 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 90 Prozent von 120 Reviews positiv).Die Entwickler beschreiben den Titel als Actionspiel aus der Vogelperspektive mit prozedural generierten Dungeons, umfassenden Roguelike-Elementen und einem intuitiven Kampfsystem in Souls-Manier, das herausfordernd, aber fair sein soll. Aktuell seien sechs spielbare Heldinnen, sechs Storykapitel, 37 Waffen sowie mehr als 150 Gegnertypen und 150 kombinierbare Relikte an Bord.Letztes aktuelles Video: Trailer