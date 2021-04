Devil Slayer - Raksasi: Roguelike-Action kämpft sich aus dem Early Access

Screenshot - Devil Slayer - Raksasi (Switch) Screenshot - Devil Slayer - Raksasi (Switch) Screenshot - Devil Slayer - Raksasi (Switch) Screenshot - Devil Slayer - Raksasi (Switch) Screenshot - Devil Slayer - Raksasi (Switch) Screenshot - Devil Slayer - Raksasi (Switch)

Am 22. April 2021 haben GlassesCatGames und indienova die Roguelike-Action Devil Slayer - Raksasi für PC, PlayStation 4 sowie Nintendo Switch veröffentlicht und den Early Access nach knapp eineinhalb Jahren offiziell beendet. Auf Steam , wo die Topdown-Action mit Soulslike-Kampfsystem bis dato von mehr als 1.300 Nutzern "sehr positiv" bewertet wurde, kostet der Download aktuell 7,89 Euro statt 9,99 Euro und im eShop 11,99 Euro statt 14,99 Euro wie im PlayStation Store . In der Spielbeschreibung heißt es: "Der Krieg an der Grenze geht immer ständig, Unglück und Katastrophe sind überall, die Bestien bedrohen das Volk, die Dämonen warten auf Chancen. Auf diesem beschädigten Land, dass ein Paar Menschen die Finsternis beseitigen und die Welt zum Licht bringen wollen. Sie schufen eine Reinkarnationsprobe, damit die Gewählten in der ewigen Reinkarnation die Lösung zum Retten der Welt herausfinden können.Devil Slayer Raksasi ist ein zufällig generiertes Dungeon-Action-Spiel. Wir haben 7 weibliche Heldinnen, 44 Waffen mit 7 Serien elaboriert und jede Waffe hat jede einzigartige Operation- und Kampferfahrung. 6 Kapitel, 150 Arten von den Feinden und 180 Arten von Schätzen sind aktuell verfügbar. Sie werden im Spiel gegen verschiedenen Feinden kampfen. Diverse Arten von Kampfwaffen sind verfügbar, und verschiedene Gegenstände und Schätze werden dabei zufällig generiert. Das Spielerlebnis wird sich aufgrund der verschiedenen Gegenstände, die aufgenommen wurden, endlos ändern. Lassen Sie in jedem Spiel eine neue Erfahrung machen.Einfacher Kampfstil, der auf Position und Rhythmus ganz achtet. Sie müssen nicht nur mit sich selbst gut kennen , sondern den Feind gut kennen und auch jeden Angriff sorgfältig behandeln. Richtig gehandhabt, für den Feind tödlich und unsachgemäß gehandhabt, wird der Tod die Norm sein. Lassen Sie sich nicht entmutigen, da sich Ihre Vertrautheit verbessert, sich auch Ihre Technik verbessert und der Spaß an Actionspielen weiterhin veröffentlicht wird. Wir werden den Inhalt des Spiels weiter verbessern, um das Spiel reicher und interessanter zu machen."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer