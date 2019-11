gamescom 2020: Opening Night Live mit Geoff Keighley und event arena bestätigt - 4Players.de

Die Veranstalter der gamescom melden, dass die "gamescom: Opening Night Live" und die "event arena" 2020 in die nächste Runde gehen werden. Nach der erfolgreichen Premiere bei der gamescom 2019 wird Geoff Keighley (The Game Awards) "mehrere Jahre" lang die Show produzieren und moderieren. Am Vortag der gamescom 2020, 24. August, soll die Show mit allerlei Ankündigungen, Neuigkeiten und Auftritten "prominenter Gäste" live übertragen werden."Eine Chance Teil des Bühnenprogramms des Eröffnungsevents zu werden, haben alle angemeldeten Aussteller der gamescom 2020. Unter www.gamescom.de können sich interessierte Unternehmen in Kürze ihre Präsenz auf dem weltweit größten Event für Computer- und Videospiele sichern. An den Publikumstagen, 26. bis 29. August 2020, bietet die Location der gamescom: Opening Night Live als gamescom event arena auch 2020 ein abwechslungsreiches Programm für Gaming-Fans. (...) An allen Publikumstagen dürfen sich Besucherinnen und Besucher der gamescom auf ein spektakuläres Programm freuen – von eSports Turnieren über Spielepräsentationen bis hin zu Gaming-Shows. Interessierte Aussteller der gamescom können sich ab sofort ihren Slot in der gamescom event arena sichern. 2019 war die event arena an allen Publikumstagen mit Unternehmen wie Riot Games, ESL, Gameloft und Telekom ausgebucht", schreibt die Koelnmesse.Die gamescom 2020 findet vom 25. August (Dienstag: Fachbesucher- und Medientag) bis zum 29. August (Samstag) in Köln statt.