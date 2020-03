gamescom 2020: Digitale Formate werden ausgebaut; Messe-Situation soll Mitte Mai bewertet werden

Ob die gamescom 2020 aufgrund der Covid-19-Pandemie wie in den letzten Jahren stattfinden wird, steht immer noch nicht fest. Die Veranstalter wollen Mitte Mai eine Bewertung der gamescom-Formate auf dem Kölner Messegelände vornehmen. Gemeinsam mit den zuständigen staatlichen Stellen soll eine Bewertung erfolgen, in welcher Form die gamescom vor Ort in Köln stattfinden kann. Zu diesem Zeitpunkt soll deutlicher sein, welche Veränderungen es geben muss, um die Gesundheit aller Besucher zu gewährleisten. Das Vorgehen ist mit den "größten Ausstellern" abgestimmt. Für den Fall der Absage der klassischen Messe soll es eine Rückerstattung für Besucher sowie Aussteller geben.Die digitalen Formate sollen aber auf jeden Fall ausgebaut werden. Hierzu gehören u.a. die gamescom: Opening Night Live und gamescom now. Auch "neue Module" sind geplant. "Gemeinsam kündigten die Koelnmesse und der game - Verband der deutschen Games-Branche an, dass die gamescom damit in jedem Fall mindestens in digitaler Form vom 25. bis 29. August stattfindet. Eine Verschiebung schlossen sie aus. Gleiches gilt auch für die Entwicklerkonferenz devcom (22. bis 24. August), mit der die gamescom-Woche startet", heißt es in der Ankündigung. Die offizielle "game developer conference" der gamescom soll damit in jedem Fall mindestens in digitaler Form vom 22. bis 24. August stattfinden."Millionen Fans weltweit freuen sich auf die gamescom 2020. Darum sind wir entschlossen, auch in diesem Jahr Ende August gemeinsam mit der Community Neuigkeiten, Ankündigungen und Weltpremieren zu feiern. Angesichts der Corona-Krise bauen wir jetzt alle digitalen Formate mit Hochdruck weiter aus, damit die gamescom 2020 in jedem Fall zumindest digital stattfinden kann. Mit der globalen Show gamescom: Opening Night Live oder dem Portal gamescom now erreichen wir digital bereits heute Millionen gamescom-Fans auf der ganzen Welt. Ein weiterer Ausbau unserer Digital-Strategie ist jetzt genau der richtige Weg", sagt game-Geschäftsführer Felix Falk."Die gamescom und die Koelnmesse gehören bereits heute zu den digitalen Vorreitern in der internationalen Messelandschaft. Die derzeitige Corona-Krise sehen wir deshalb auch als Chance, noch konsequenter digitale Event-Formate umzusetzen. Die gamescom 2020 ist dafür die perfekte Bühne. Wenn wir Mitte Mai eine Neubewertung der Situation für alle Formate der gamescom auf dem Kölner Messegelände vornehmen, hat die Gesundheit der Besucherinnen und Besucher höchste Priorität. Selbstverständlich laufen alle Vorbereitungen weiter auf Hochtouren, sowohl physisch als auch digital", sagt Oliver Frese, Geschäftsführer der Koelnmesse GmbH."Spieleentwickler arbeiten weltweit an großartigen Projekten und sind auf Konferenzen und Events wir die devcom angewiesen, um ihre Projekte zu pitchen, Partner zu finden, sich über ihre Entwicklungen auszutauschen, zu lernen und sich gegenseitig besser zu vernetzen. Daher arbeiten mein Team und ich intensiv daran, unsere Community dabei bestmöglich zu unterstützen und ihnen sowohl effiziente devcom online Komponenten anzubieten als auch eine sichere und bestmögliche Onsite Conference im August hier in Köln. Schon in wenigen Wochen, werden erste Tools von uns dazu live geschaltet und wir sind uns sicher, dass wir so bereits während der Hochphase der Corona-Epidemie vielen Teams da draußen zumindest ein klein wenig helfen können, diese Krise zu meistern", sagt Stephan Reichart, Managing Director der devcom GmbH.