gamescom 2020: Awards werden in insgesamt 27 Kategorien verliehen

Best Action Adventure Game

Best Action Game

Best Family Game

Best Indie Game

Best Racing Game

Best Remaster*

Best Role Playing Game

Best Simulation Game

Best Sports Game

Best Strategy Game

Best Multiplayer Game

Best Ongoing Game

Most Original Game

Best Microsoft Xbox Game

Best Mobile Game

Best Nintendo Switch Game

Best PC Game

Best Sony PlayStation Game

Most Wanted Hardware / Technology*

Best Show*

gamescom "Most Wanted"

Best Streamer

Best Announcement*

Best Lineup*

Best of gamescom

Best Presentation / Trailer*

Heart of Gaming Award

Die Bewerbungsphase für den gamescom award 2020 ist angelaufen. Bis zum 7. August (16:00 Uhr) können "offizielle Partner der gamescom" ihre Spiele und Produkte beim Awardbüro einreichen. Der gamescom award wird in insgesamt 27 Kategorien vergeben. Ausgewählte Gewinner werden am Donnerstag, 27. August 2020 im Rahmen der Eröffnungs-Show gamescom: Opening Night Live bekanntgegeben. Alle weiteren Preise des gamescom awards 2020 werden am Sonntag, 30. August 2020 im Rahmen der gamescom: Best of Show verliehen."Aufgrund der "Corona-Pandemie" findet die gamescom in diesem Jahr erstmals ausschließlich in digitaler Form statt. Um diesen neuen Format der gamescom gerecht zu werden, wartet der gamescom award mit einer Reihe von Neuerungen auf. So wurde der Kategoriezuschnitt überarbeitet: Kategorien wie beispielsweise Best Booth werden in diesem Jahr nicht verliehen. Zur Kategoriengruppe 'gamescom global Awards' sind die neuen Kategorien 'Best Announcement', 'Best Lineup' und 'Best Presentation/Trailer' hinzugekommen. Neuzugang bei den Genre-Kategorien ist 'Best Remaster' und in der Kategoriengruppe Platform stimmt die Jury über die 'Most Wanted Hardware/Technology' ab. Die Fans der gamescom entscheiden bei den Consumer Awards nun auch über die 'Best Show'", heißt es in der Pressemitteilung.Für eine erfolgreiche Einreichung muss das Einreich-Formular des gamescom awards ausgefüllt und dem Awardbüro fristwahrend zugesandt werden. Bewertungsgrundlage für die Jury sind jeweils zehnminütige "Gameplay-Videos". Genauere Vorgaben für die Gestaltung des Videos sind den Regularien zu entnehmen. Einsendeschluss für die Einreichungen zum gamescom award ist Freitag, 07. August 2020, 16.00 Uhr. Die Teilnahmebedingungen und die Anmeldeunterlagen für den gamescom award 2020 gibt es hier . Direkte Einreichungen sind nur in die Kategoriengruppen Genre und Platform möglich. Das Awardbüro des gamescom awards 2020 wird erneut von der Stiftung Digitale Spielekultur geleitet.Die Kategorien des gamescom award 2020 im Überblick. Mit * gekennzeichnete Kategorien sind in diesem Jahr neu.Kategorien-Gruppe Genre:Kategorien-Gruppe Platform:Kategorien-Gruppe Consumer Awards:Kategorien-Gruppe gamescom global Awards: