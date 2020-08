gamescom 2020: Partnerschaften mit Twitch, YouTube, TikTok und Steam (Demos)

Die Veranstalter der gamescom 2020 haben weitere Partnerschaften angekündigt. Neben Twitch und YouTube ist TikTok erstmals offizieller gamescom-Partner und wird damit gamescom-Inhalte an seine Nutzer ausspielen. Die gamescom findet in diesem Jahr vom 27. bis 30. August aufgrund der Corona-Pandemie ausschließlich digital statt. Darüber hinaus gehört auch Steam zu den gamescom-Partnern. Auf der digitalen Vertriebsplattform von Valve Software werden passend zur digitalen Messe mehrere spielbare Demo-Versionen angeboten."Die Games-Community kann sich Ende August auf das größte Digital-Angebot zur gamescom freuen, das es jemals gab. Noch nie wurde seitens der gamescom und ihrer Partner so viel digitaler Content produziert. Angesichts der großen Herausforderungen für die Spiele-Entwickler während der Corona-Pandemie freuen wir uns ganz besonders über das große Engagement der vielen Partner, die mit Hochdruck und viel Kreativität an Inhalten für die Community arbeiten. Das zeigt: es gibt in diesem Jahr kein Event der internationalen Games-Branche, das mehr Aufmerksamkeit und Reichweite für Ankündigungen und News bietet", sagt Felix Falk, Geschäftsführer des game - Verband der deutschen Games-Branche und Mitveranstalter der gamescom."Des Weiteren haben gleich mehrere Unternehmen aus dem Medien- und Influencer-Bereich eine Partnerschaft mit der gamescom geschlossen, um zur gamescom 2020 zahlreiche zusätzliche Shows und andere Formate für offizielle Partner der gamescom zu produzieren. Gleichzeitig werden diese Partner in Zusammenarbeit mit bekannten Streamern die gamescom eigenen Shows co-streamen und zusätzlich in vielen Stunden eigenen Programms die zahlreichen Highlights und Neuheiten der gamescom 2020 in den Mittelpunkt stellen. Dies geschieht in zahlreichen Sprachen: Audiencly (Englisch/Deutsch), Progaming Italia (Italienisch), Igromania (Russisch), Gaming in Turkey (Türkisch), 2nd Wave/flow:fwd/Webedia (Deutsch) and Rocket Beans TV/instinct3/Freaks 4U Gaming (Deutsch)", schreiben die Veranstalter."Ob über gamescom now, Content- und Download-Plattformen, Creator oder Streaming-Dienste: Ende August kommt die internationale Gaming-Community nicht an der gamescom 2020 vorbei. Dank der vielen offiziellen gamescom-Partner erreichen wir weltweit Millionen Gamerinnen und Gamer. So erhöhen wir die Reichweite der gamescom und aller offiziellen Partner gleichzeitig. Diese Form des Partner-Netzwerkes ist einmalig und lässt noch mehr Menschen Teil der gamescom werden. All das fügt sich nahtlos in die Strategie der Koelnmesse, unseren Messen durch den konsequenten digitalen Ausbau noch mehr internationale Reichweite und Relevanz zu geben und sie damit für alle Beteiligten zukünftig noch wertvoller zu machen", sagt Oliver Frese, Geschäftsführer der Koelnmesse.Ihre Event-Teilnahme haben ebenfalls astragon, Activision Blizzard, Bandai Namco Entertainment, Bethesda, Electronic Arts, Koch Media, Sega, Xbox, Ubisoft etc. zugesagt.