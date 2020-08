gamescom 2020: Politische Talkrunde: Debatt(l)e Royale auf dem gamescom congress 2020

Auch in diesem Jahr findet wieder eine politische Talkrunde beim gamescom congress 2020 statt. In der "Debatt(l)e Royale" debattieren Politiker über aktuelle Themen rund um Games und Digitalpolitik. Der Talk wird am Freitag, 28. August 2020, ab 18:00 Uhr live auf gamescom now, auf www.gamescom-congress.de und den Twitch-Kanälen von PietSmiet und Tinkerleo gesendet.Paul Ziemiak (CDU), Lars Klingbeil (SPD), Linda Teuteberg (FDP), Jörg Schindler (Die Linke) und Michael Kellner (Bündnis 90/Die Grünen) haben sich angekündigt. Moderiert wird die Debatte von Peter Smits (PietSmiet) und Phylicia Whitney (Flitzi). Der Politiktalk wird live aus der Vertretung des Landes Nordrhein-Westfalen in Berlin gesendet."Besonderes Gehör finden die Zuschauerinnen und Zuschauer: Diese können nicht nur vorab via Social Media ihre Fragen einbringen, sondern auch live den Talk kommentieren und Fragen stellen. Die bekannte Live-Streamerin Tinkerleo wird an der Community-Bar im Studio die wichtigsten Reaktionen aus dem Netz einbringen", versprechen die Veranstalter."Das Talk-Format Debatt(l)e Royale ist eines der Highlights der gamescom. Insbesondere mit Blick auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie ist die Diskussion mit den Generalsekretären und Bundesgeschäftsführern in diesem Jahr besonders wichtig. Ob digitale Bildung, Medienkompetenz oder die Games-Politik in Deutschland: Unser Format bietet die Möglichkeit zum Austausch zwischen Spitzenpolitik und der Generation digital. Darum rücken wir die Einbindung der Community in diesem Jahr noch stärker in den Mittelpunkt", sagt Felix Falk, Geschäftsführer des game - Verband der deutschen Games-Branche.Über den gamescom congress 2020: "Der gamescom congress findet jährlich im Rahmen der gamescom statt. 2020 wird der Kongress aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie erstmals als rein digitales Format umgesetzt. Der Kongress ist Europas führende Konferenz über die Potenziale von Computerspielen in einer digitalisierten Welt und bietet Schnittstellen weit über die Digital- und Medienbranche hinaus. Speaker aus dem In- und Ausland präsentieren sich in Vorträgen, Seminaren und Talkrunden. Der gamescom congress wird veranstaltet von der Koelnmesse GmbH und game e.V., dem Verband der deutschen Games-Branche. Gefördert wird der gamescom congress vom Land Nordrhein-Westfalen sowie der KölnBusiness Wirtschaftsförderung und dem Mediennetzwerk.NRW."