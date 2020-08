gamescom 2020: Überblick über Shows, Formate und die gamescom: Opening Night Live

Tomorrow we'll start to reveal more about some of the games set for Opening Night Live next Thursday! What would you like to see in the show? pic.twitter.com/z0STPb9ynq



— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 21, 2020

Die digitale Version der gamescom 2020 wird am 27. August mit der gamescom: Opening Night Live beginnen. Die von Geoff Keighley moderierte Show mit persönlichen und virtuellen Gästen wird u.a. live via gamescom now übertragen Die geplante Laufzeit ist zwei Stunden (von 20:00 bis 22:00 Uhr). Vorher findet eine halbstündige Pre-Show statt, danach soll es Aftershows in Deutsch und Englisch geben. Im Rahmen der Show werden neue Spiele angekündigt, Trailer/Videos präsentiert und Interviews geführt. Über 20 Spiele werden versprochen. Laut Geoff Keighley sollen einige der Spiele ab Samstag (22. August) enthüllt und dann auf der gamescom: Opening Night Live aufgegriffen werden.Ansonsten sind mit " gamescom studio " und " gamescom Daily Show " tägliche Formate geplant. Am 29. August (Samstag) von 19:00 bis 20:30 Uhr werden " Awesome Indies ", also Spiele von unabhängigen Entwicklern, präsentiert. Die digitale Spielemesse endet am 30. August (Sonntag) mit der " Best of Show " von 20:00 bis 22:00 Uhr.Als zentrale Anlaufstelle und digitales Schaufenster für die Partner und Aussteller soll "gamescom Now" fungieren ( zur Registrierung , die momentan nicht funktioniert).Koelnmesse: "Vom 27. - 30. August 2020 wartet gamescom now auf dich: 100% digital - 100% kostenlos - 100% Heart of Gaming - mit Live-Shows, Videos und News zu den neusten Games, exklusiven Trailern, Livestreams, Esport, Cosplay, Indiegames und vielem mehr! Du willst noch mehr Features, wenn gamescom now ab dem 27. August online ist? Dann registriere dich und profitiere von den zusätzlichen Vorteilen wie: Zugang zu exklusiven Angeboten und Sonderaktionen der offiziellen gamescom-Partner, eine personalisierbare Video-Timeline, Möglichkeit auf In-Game Items oder Gutschein-Codes etc."Neben Twitch und YouTube ist TikTok erstmals offizieller gamescom-Partner und wird damit gamescom-Inhalte an seine Nutzer ausspielen. Die gamescom findet in diesem Jahr vom 27. bis 30. August aufgrund der Corona-Pandemie ausschließlich digital statt. Darüber hinaus gehört auch Steam zu den gamescom-Partnern. Auf der digitalen Vertriebsplattform von Valve Software werden passend zur digitalen Messe mehrere spielbare Demo-Versionen angeboten.Ihre Event-Teilnahme haben ebenfalls astragon, Activision Blizzard, Bandai Namco Entertainment, Bethesda, Electronic Arts, Koch Media, Sega, Xbox, Ubisoft etc. zugesagt.