gamescom 2020: Heute findet die "Opening Night Live" mit 38 Spielen statt; erster Überblick

Age of Empires 3: Definitive Edition

Call of Duty Black Ops Cold War

Chorus

Crash Bandicoot 4: It's About Time

Destiny 2 Beyond Light

Die Sims 4 - Neue Erweiterung (Game Pack)

Doom Eternal DLC #1

Fall Guys Season 2

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Little Nightmares 2

Mafia Definitive Edition

Medal of Honor: Above and Beyond (VR)

Microsoft: Xbox Game Pass und ID@Xbox

Ratchet and Clank: Rift Apart

Scarlet Nexus

Spellbreak

Star Wars: Squadrons

Turrican (30th Birthday Edition)

Wasteland 3

World of WarCraft: Shadowlands (Video-Premiere: Erster Teil der animierten Kurzfilmreihe "Nachleben")

Heute beginnt die digitale gamescom 2020 mit der Opening Night Live (ONL). Die in den USA produzierte Live-Show (ohne Publikum) wird ungefähr zwei Stunden dauern. Die Übertragung beginnt um 20:00 Uhr. Vorher findet eine halbstündige Pre-Show statt, danach soll es Aftershows in Deutsch und Englisch geben. Eine weitere Übersicht über die gamescom-Formate und Shows (gamescom studio, gamescom Daily Show, Awesome Indies und Best of Show) findet ihr hier Die gamescom Opening Night Live wird auf Facebook Twitch und YouTube übertragen.Laut Geoff Keighley werden 38 Spiele von 18 unterschiedlichen Publishern gezeigt. Folgende Titel wurden bereits im Vorfeld bestätigt und werden zu sehen sein:Zu den bestätigten Publishern gehören u.a. 2K Games, Activision Blizzard, Bandai Namco, Bethesda, Blizzard, Bungie, Deep Silver, Devolver, Electronic Arts, Frontier, Gearbox, Headup Games, Sony PlayStation, Warner Bros. Games und Xbox Game Studios.19:30 - 20:00: gamescom - Opening Night Live Pre20:00 - 22:00: gamescom - Opening Night Live22:00 - 23:00: gamescom studio: ONL Aftershow23:00 - 01:00: gamescom studio (EN)