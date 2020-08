gamescom 2020: Die Gewinner der gamescom awards 2020: Indie Arena Booth und Cyberpunk 2077

Genre- und Plattform-Kategorien

Die Gewinner der gamescom awards 2020 wurden in diesem Jahr in zwei Etappen bekannt gegeben. Die ersten Auszeichnungen wurden - quasi nebenbei - bei der gamescom Opening Night Live vorgetragen. Heute Abend folgten die noch ausstehenden Preisträger der Jury- und Publikumgskategorien. Cyberpunk 2077 räumte den Hauptpreis (Best of gamescom) ab. Das Sci-Fi-Rollenspiel von CD Projekt Red gewann außerdem noch die vier Kategorien "Best Sony PlayStation Game", "Best PC Game", "Best Role Playing Game" und "gamescom Most Wanted". Im Hardware-Bereich setzte sich die Xbox Series X durch. Ob die PlayStation 5 überhaupt nominiert war, ist unklar, da die Nominierten in dieser Kategorie vorher nicht offengelegt wurden. Der "HEART OF GAMING Award" als Sonderpreis der Jury ging in diesem Jahr an die digitale "Indie Arena Booth". Der virtuelle Indie-Spiele-Stand von Super Crowd Entertainment wurde in wenigen Monaten als per Avatar begehbares MMO gestaltet.Watch Dogs Legion von UbisoftStar Wars: Squadrons von Electronic ArtsCurious Expedition 2 von Maschinen-MenschTell Me Why von MicrosoftOperation: Tango von Clever PlaysLittle Nightmares 2 von Bandai Namco EntertainmentCyberpunk 2077 von CD Projekt REDDie noch ausstehenden Preisträger wurden bei der heutigen gamescom: Best Of Show zum Abschluss der digitalen Messe verliehen.KeyWe von Stonewheat & SonsBorderlands 3 von 2K GamesCyberpunk 2077 von CD Projekt REDDiRT 5 von CodemastersMafia: Definitive Edition von 2K GamesCyberpunk 2077 von CD Projekt REDProject Cars 3 von Bandai Namco EntertainmentTony Hawk's Pro Skater 1+2 von ActivisionHumankind von Amplitude Studios & SEGA EuropeVoidtrain von Hypetrain DigitalXbox Series X von MicrosoftUnknown 9: Awakening vom Reflector EntertainmentBandai Namco EntertainmentCyberpunk 2077 von CD Projekt REDLittle Nightmares 2 von Tarsier StudiosWorld of Tanks Blitz gamescom Stream von WargamingErik "Gronkh" RangeCyberpunk 2077 von CD Projekt REDIndie Arena Booth von Super Crowd Entertainment