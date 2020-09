gamescom 2020: Hat "so viele Menschen wie nie zuvor" erreicht

Die Veranstalter der gamescom 2020 melden, dass die Messe in ihrer digitalen Form "so viele Menschen wie nie zuvor" erreicht hat. Über zwei Millionen Zuschauer weltweit sahen "gleichzeitig" die Eröffnungsshow (gamescom: Opening Night Live) mit Produzent und Moderator Geoff Keighley im Livestream. Insgesamt wurden die gamescom-Shows weltweit von rund zehn Millionen Live-Zuschauern geschaut. Der Content-Hub "gamescom now" wird noch bis zum 30. September 2020 zur Verfügung stehen."Vom 27. bis 30. August haben 370 Partner für eine bislang nie da gewesene Online-Gaming-Vielfalt auf dem zentralen Content-Hub gamescom now gesorgt. Gamer aus über 180 Ländern waren digital dabei (...) Auch das brandneue Format gamescom: Awesome Indies begeisterte mit den kreativsten und spannendsten Games von mehr als 30 Top-Indie-Entwicklern am Samstagabend die Gaming-Fans. (...) Und auch die B2B-Formate wie der gamescom congress und die devcom digital conference wurden zu virtuellen Hotspots. Teilnehmerinnen und Teilnehmer von über 1.000 Unternehmen trafen sich in rund 3.200 Online-Meetings der devcom. (...) Gleichzeitig nehmen wir das wertvolle Feedback aus der Branche und der Community sehr ernst, dass gemeinsam vor Ort feiern, spielen und Emotionen teilen die gamescom weiterhin wesentlich ausmachen", schreiben die Veranstalter (koelnmesse und game - Verband der deutschen Games-Branche).2021 findet die gamescom vom 25. August (Mittwoch) bis zum 29. August (Sonntag) in Köln und im Netz als hybride Veranstaltung statt. Exklusiver Fachbesucher- und Medientag ist der 25. August. Die Entwicklerkonferenz devcom ist für Montag und Dienstag geplant.