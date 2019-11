Jurassic World Evolution: Return to Jurassic Park: Dritte Erweiterung dreht sich um Jurassic Park (1993) - 4Players.de

Mit Jurassic World Evolution: Return to Jurassic Park ist die nächste Erweiterung für Jurassic World Evolution auf PC, PS4 und Xbox One angekündigt worden. Der Premium-DLC erscheint am 10. Dezember 2019 und wird 19,99 Euro kosten. Das Add-on entstand in Partnerschaft mit Universal Pictures und Amblin Entertainment und wurde in Zusammenarbeit mit Universal Games und Digital Platforms entwickelt.Jurassic World Evolution: Return to Jurassic Park spielt nach den Ereignissen von Jurassic Park (1993) und beinhaltet Park-Designs, Dinosaurier sowie Charaktere aus dem ersten Film. So müssen die Parks auf den zerstörten Inseln Nublar und Sorna wieder aufgebaut werden. Die sieben Story-Missionen wurden von den Schauspielern des Films vertont: Alan Grant (Sam Neill), Dr. Ellie Sattler (Laura Dern) und Dr. Ian Malcolm (Jeff Goldblum).Die Erweiterung umfasst von Jurassic Park inspirierte Attraktionen, inklusive dem originalen Haupttor, die Park-Tour und alte Skin-Varianten - wie den 1993er Tyrannosaurus Rex, Velociraptor und weitere. Die Spieler können zudem alle Jurassic-World-Evolution-Herausforderungen und Sandbox-Level mit einem 1993er-Overlay und Inventar erneut gespielt werden. Neu sind außerdem Compsognathus und Pteranodon (Flugsaurier).Gleichzeit mit Jurassic World Evolution: Return to Jurassic Park veröffentlicht Frontier Developments ein kostenfreies Update. Ranger-Interaktionen mit Dinosauriern und überarbeitete "Toilettengewohnheiten der Gäste" werden versprochen.