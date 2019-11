Jurassic World Evolution: Return to Jurassic Park: Die neuen Dinosaurier und Skins im Trailer - 4Players.de

Screenshot - Jurassic World Evolution: Return to Jurassic Park (PC) Screenshot - Jurassic World Evolution: Return to Jurassic Park (PC) Screenshot - Jurassic World Evolution: Return to Jurassic Park (PC) Screenshot - Jurassic World Evolution: Return to Jurassic Park (PC) Screenshot - Jurassic World Evolution: Return to Jurassic Park (PC) Screenshot - Jurassic World Evolution: Return to Jurassic Park (PC) Screenshot - Jurassic World Evolution: Return to Jurassic Park (PC) Screenshot - Jurassic World Evolution: Return to Jurassic Park (PC) Screenshot - Jurassic World Evolution: Return to Jurassic Park (PC) Screenshot - Jurassic World Evolution: Return to Jurassic Park (PC)

Die dritte Erweiterung Jurassic World Evolution: Return to Jurassic Park wird Park-Designs, Dinosaurier sowie Charaktere aus dem ersten Film (1993) enthalten. Die Entwickler zeigen die beiden neuen Dinosaurier (Compsognathus sowie Pteranodon) und die neuen Skins für bekannte Dinosaurier (T. Rex, Velociraptor und Triceratops) im folgenden Video. Der Premium-DLC erscheint am 10. Dezember 2019 und wird 19,99 Euro kosten.Letztes aktuelles Video: Species ProfilesJurassic World Evolution: Return to Jurassic Park spielt nach den Ereignissen von Jurassic Park (1993). Die Parks auf den zerstörten Inseln Nublar und Sorna müssen wieder aufgebaut werden. Die sieben Story-Missionen wurden von den Schauspielern des Films vertont: Alan Grant (Sam Neill), Dr. Ellie Sattler (Laura Dern) und Dr. Ian Malcolm (Jeff Goldblum).Die Erweiterung umfasst von Jurassic Park inspirierte Attraktionen, inklusive dem originalen Haupttor und die Park-Tour. Gleichzeit mit Jurassic World Evolution: Return to Jurassic Park veröffentlicht Frontier Developments ein kostenfreies Update. Ranger-Interaktionen mit Dinosauriern und überarbeitete "Toilettengewohnheiten der Gäste" werden versprochen.