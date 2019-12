Jurassic World Evolution: Return to Jurassic Park: Erweiterung mit dem klassischen Jurassic Park erhältlich - 4Players.de

Mit Return to Jurassic Park ist die dritte und bisher teuerste Erweiterung (19,99 Euro) für Jurassic World Evolution auf PC, PlayStation 4 und Xbox One erschienen.In Jurassic World Evolution: Return to Jurassic Park kehren die Spieler auf die Inseln Nublar und Sorna zurück, um den originalen Jurassic Park (1993) wiederaufzubauen - nachdem Dr. Hammond damit beauftragt wurde, die Ordnung auf der Insel wiederherzustellen. Hammond überzeugte Dr. Alan Grant (Sam Neill), Dr. Ellie Sattler (Laura Dern) und Dr. Ian Malcolm (Jeff Goldblum) ebenfalls zurückzukehren und beim Aufbau des zerstörten Parks mitzuhelfen. Insgesamt sieben Story-Missionen werden geboten.Als Neuerungen werden Sabotageversuche, zwei Dinosaurier Compsognathus und Pteranodon (Flugsaurier) plus Aviarium und die Jurassic Park Tour versprochen - sowie klassische Dino- und Gebäude-Skins ( Details ). Außerdem wird das Wirtschaftssystem leicht verändert. In dem klassischen Spielmodus gibt es drei Arten von Gästen, die unterschiedliche Vorlieben haben (Tourismus, Sicherheit und Ranger). Die Erweiterung entstand in Partnerschaft mit Universal Pictures und Amblin Entertainment und wurde in Zusammenarbeit mit Universal Games sowie Digital Platforms entwickelt.Für das Hauptspiel ist das kostenlose Update 1.12 erschienen. Es sorgt dafür, dass aggressive oder gefährliche Dinosaurier die Ranger attackieren können. Jede Dinosaurier-Spezies hat eine eigene Toleranzschwelle für Ranger. In Notsituationen können Dinosaurer übrigens mit "Leuchtfeuer" (Flares) abgelenkt werden. Sämtliche Gäste haben nun übrigens ein Toiletten-Bedürfnis, das entsprechende Gebäude erfordert. Das Change-Log findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Launch Trailer