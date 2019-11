Grounded: Survival-Abenteuer mit auf Ameisengröße geschrumpften Charakteren von Obsidian Entertainment - 4Players.de

Screenshot - Grounded (PC) Screenshot - Grounded (PC) Screenshot - Grounded (PC) Screenshot - Grounded (PC)

Das nächste Spiel von Obsidian Entertainment ( Pillars of Eternity und The Outer Worlds ) ist Grounded . In dem Survival-Abenteuer spielt man auf Ameisengröße geschrumpfte Charaktere à la "Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft". Man erkundet die Umgebung, sammelt Rohstoffe, baut einen Unterschlupf und kämpft gegen die übergroße Flora und Fauna inkl. Insektenhorden und Spinnen.Grounded wird aus der Ego-Perspektive gespielt und bietet kooperative Multiplayer-Möglichkeiten. Es wird im Frühjahr 2020 für PC und Xbox One erscheinen - zunächst als Xbox Game Preview (Early Access). Das Feedback der Community soll die Weiterentwicklung prägen.Letztes aktuelles Video: Ankündigung