Grounded: Survival-Abenteuer von Obsidian wird im Frühjahr 2020 in den Early Access gehen

Obgleich noch nicht feststeht, wann Grounded in den Early Access auf PC und als Xbox Game Preview starten wird, haben die Entwickler die Inhalte benannt, die das Survival-Abenteuer zu Beginn umfassen wird. Zum Auftakt der Early-Access-Phase sollen etwa 20 Prozent der Geschichte, drei Gebiete (Grasland, Hecke, Dunstland), Crafting, Basisbau, Einzelspieler, Co-op-Modus, die Waffen und Rüstungen der ersten zwei Stufen, mindestens zehn Insektenarten und der Arachnophobie-Modus (Modus gegen Angst vor Spinnen) verfügbar sein. Für die Veröffentlichung der Vollversion sind die folgenden Erweiterungen geplant, wobei die Rückmeldungen der Spieler "großen Einfluss" auf die inhaltliche Gestaltung haben werden: vollständige Storyline, mehr Krabbeltiere, weitere unterschiedliche Umgebungen und Klimazonen, mehr Rezepte fürs Crafting, Erfolge, Sammelkarten auf Steam und viele kleine Verbesserungen."Unser Ziel ist es, das bestmögliche Spielerlebnis zu bieten. Daher ist es denkbar schwierig, so früh in der Entwicklung einen exakten Zeitplan vorstellen zu können. Nichtsdestotrotz soll die Entwicklung für unsere Community so transparent wie möglich ablaufen, daher nennen wir hier einen unserer Einschätzung nach realistischen Zeitraum, allerdings vorerst ohne Gewähr. Derzeit ist der Release der Vollversion für 2021 geplant (...) Wir wissen die Bereitschaft der Community, die Entwicklung von Grounded zu unterstützen und sich an ihr zu beteiligen, sehr zu schätzen. Frühe Unterstützer erhalten daher einen Vorteil, da wir den Kaufpreis von Grounded im Laufe der Early-Access-Phase schrittweise anheben werden, wenn das Spiel um neue Inhalte und Funktionen erweitert wird", erklären die Entwickler auf Steam Grounded ist das nächste Spiel von Obsidian Entertainment (Pillars of Eternity und The Outer Worlds). In dem Survival-Abenteuer spielt man auf Ameisengröße geschrumpfte Charaktere à la "Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft". Man erkundet die Umgebung, sammelt Rohstoffe, baut einen Unterschlupf und kämpft gegen die übergroße Flora und Fauna inkl. Insektenhorden und Spinnen. Es wird aus der Ego-Perspektive gespielt und bietet kooperative Multiplayer-Möglichkeiten für bis vier Spieler. Ein Solo-Modus ist ebenso vorhanden. Es wird im Frühjahr 2020 für PC und Xbox One erscheinen - zunächst als Xbox Game Preview (Early Access). Das Feedback der Community soll die Weiterentwicklung prägen. Die Entwicklung von Grounded wurde bereits vor der Übernahme durch Microsoft gestartet.Letztes aktuelles Video: Ankündigung