Grounded: Neue Einblicke in das mikrokosmische Survival-Abenteuer von Obsidian

Am 28. Juli 2020 wird das Survival-Abenteuer Grounded von Obsidian Entertainment und Microsoft in die Xbox Game Preview ( Microsoft Store ) bzw. den Early Access ( Steam ) auf Xbox One und PC starten. Die Fertigstellung ist für 2021 vorgesehen.Spielbeschreibung von Microsoft: "Obsidian Entertainment lässt eine kleine Welt riesengroß erscheinen. Grounded ist ein Survival-Abenteuer mit Koop-Elementen, in dem Du einen scheinbar unspektakulären Hinterhof erkundest - doch Du bist auf die Größe einer Ameise geschrumpft! Die Entwickler kombinieren Rollenspiel-Elemente mit einem Überlebenskampf der anderen Art und schaffen so ein Abenteuer, in dem Du und drei Freunde den Hinterhof erkunden und gemeinsam eine Lösung suchen, wie Ihr wieder auf normale Größe wachst. Auf Deinem Weg triffst Du auf putzige aber auch angriffslustige Insekten, die sich genau wie Du einen harten Überlebenskampf in dem so unscheinbar wirkenden Hinterhof liefern. Sammle alltägliche Gegenstände, stelle Werkzeuge her und baue Dir einen Unterschlupf, der Dich schützt - oder gewinne Zeit, indem Du Deine Freunde den Spinnen zum Fraß vorwirfst!"Im Rahmen des Xbox Games Showcase wurde zudem ein neues Video veröffentlicht Letztes aktuelles Video: Xbox Showcase Trailer