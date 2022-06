Grounded: Verlässt im September die Game Preview

Majaaaaaa!

Verbesserte Optik, fertige Story

Das sympathische Survival-Spiel mit Spielern im verletzlichen Däumlings-Format entwächst im September endlich den Kinderschuhen des Xbox-Game Previews und wird zu einem ernstzunehmenden Genre-Konkurrenten.Wenn Rick Moranis sich immer noch ziert, seine schauspielerischen Leistungen für einen neuen Teil oder gar ein Remake von Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft zur Verfügung zu stellen, können Spieler in Grounded solcherlei Abenteuer ganz einfach selbst erleben.Bereits in der recht lange andauernden Phase des Game-Preview konnten Gamepass-Besitzer kostenlos einen Blick auf das charmante Survival-Spiel werfen. Allein oder mit bis zu drei Online-Kollegen findet man sich in Grounded stark geschrumpft auf einer von Insekten überrannten Blumenwiese wieder. So klein, könnte man zwar auch ein Marienkäfer-Rodeo veranstalten, die hinter jedem Grashalm lauernden Gefahren, machen freizeitlichen Aktivitäten allerdings einen Strich durch die Rechnung. Also fix einen Stock aus einem Streichholz geschnitzt, schon sind ekelhaft riesige Arachniden, Würmer und anderes, feindlich gesinntes Krabbelvieh besser im Zaum zu halten.Die Vorabversion von Grounded war schon ein großer Spaß und sah ziemlich gut aus. Da das Spiel mit der Version 1.0 erstmal über alle Funktionen und nochmals verfeinerte Optik und einige weitere neue Gameplay-Elemente verfügt, sind hier ein paar lustige Abenteuer garantiert – die man am besten zusammen mit Freunden erlebt. Der Basisbau verfügt zudem über deutlich mehr Bauteile, auch die kleinen Stolperer im Bereich der Nutzeroberfläche sind laut den Entwicklern im Herbst Geschichte.So kann Grounded dann im September 2022 auf dem PC, Xbox One und Xbox Series S|X in neuem Glanz erstrahlen – Gamepass-Besitzer spielen natürlich weiterhin kostenlos, aber auch die dafür aufgerufenen 30 Euro sind sicherlich keine schlechte Anlage, wenn man sich für derartige Spiele erwärmen kann.