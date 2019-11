KartRider: Drift: Kostenlos karten und driften ab 2020 - 4Players.de

Driften ohne Ende darf man laut Steam im Rennspiel KartRider: Drift . Der Titel von Nexon wurde gestern im Rahmen von Microsofts X019 angekündigt. Das Free-to-play-Spiel soll im kommenden Jahr starten, und zwar auf dem PC und der Xbox One. Auf dem asiatischen Markt scheint die Marke schon seit geraumer Zeit einige Fans angehäuft zu haben, denn auf Steam werden 300 Mio. Spieler erwähnt."Willkommen zum neuesten Free2play-Spiel der beliebten Mehrspieler-Rennspiel-Franchise mit über 300 Millionen Spielern! KartRider: Drift ist das einzige plattformübergreifende Free2play-Kart-Rennspiel, bei dem dich der Nervenkitzel eines Arcadespiels, die schnellste und beste Drift-Konkurrenz und endlose Kart- und Charakter-Anpassungsmöglichkeiten in atemberaubender Unreal® Engine 4-Grafik auf der Rennstrecke erwarten.Fordere deine Freunde auf verschiedenen Plattformen heraus – ganz ohne Barrieren, Paywalls oder anderen Pay-to-Win-Elementen, die dich davon abhalten könnten, jede Menge Spaß zu haben und nebenbei die Rangliste zu erklimmen. KartRider: Drift wurde komplett neu entwickelt, um dir dynamische Online-Rennen zu bieten. Neue Inhalte und riesige Saison-Inhaltsupdates werden regelmäßig hinzugefügt. Keine Grenzen. Driften ohne Ende.Erlebe das neueste Free2play-Spiel der beliebten Franchise mit über 300 Millionen Spielern! Entdecke das neue plattformübergreifende Mehrspieler-Kart-Rennspiel in High-Definition-Grafik – entwickelt mit Unreal® Engine 4. Das größte und zugänglichste Kart-Rennspiel aller Zeiten!Gib mit deinen Freunden jederzeit und überall Gas! KartRider: Drift ist ein leicht zu spielendes Spiel, das auf dem PC sowie der Xbox gespielt werden kann – und das ganz ohne Paywalls. Verschiedene Modi wie lokales Spielen im geteilten Bildschirm oder der Online-Mehrspieler-Modus ermöglichen es dir, jederzeit und überall mit Freunden auf der ganzen Welt zu spielen.Übernimm die Kontrolle im einzigen Kart-Rennspiel, das mit Unreal® Engine 4 entwickelt wurde und sich durch High-Definition-Grafik auszeichnet. Die Möglichkeiten sind grenzenlos: Dein Fahrzeug lässt sich komplett personalisieren. Dein Charakter kann angepasst werden, um deiner einzigartigen Persönlichkeit zu entsprechen. Erstelle das perfekte Fahrzeug, rase durch die Ziellinie und dominiere die Rangliste.Nimm am schnellsten und wettbewerbsbetontesten Mehrspieler-Rennen aller Zeiten teil: dem exklusiven Tempo-Modus von KartRider: Drift. Die präzise Steuerung, das fortschrittliche Drift-System und das unschlagbare Gameplay werden dich an deine Grenzen bringen – und darüber hinaus. Ohne Items oder RNG-Faktoren: Hier entscheidet dein Können und wenige Sekunden über den Erfolg auf der Piste.Ein lebendiges Online-Spiel wie kein anderes! KartRider: Drift bekommt regelmäßig neue Fahrzeuge, Charaktere, Lackierungen, Strecken und Anpassungsoptionen, ganz zu schweigen von den tollen Saison-Inhalten. Sieh zu, dass du immer genug Fahrzeuge in deiner Garage hast und hänge deine Gegner ab!"