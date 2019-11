Tell Me Why: Adventure von Dontnod mit "Trans*-Hauptcharakter" für PC und Xbox One - 4Players.de

Während der X019 in London ist Tell Me Why für PC (Windows 10, Steam), Xbox One und den Xbox Game Pass angekündigt worden. Tell Me Why wird von Dontnod Entertainment ( Life is Strange ) entwickelt und in Episodenform erzählt. Die Geschichte besteht aus drei Kapiteln, die in zeitlichen Abständen veröffentlicht werden.Tell Me Why spielt in einer Kleinstadt in Alaska. Im Mittelpunkt stehen die Zwillinge Tyler und Alyson Ronan. Beide Charaktere sind spielbar, wobei Tyler als "Trans*-Hauptcharakter" (transsexuell) beschrieben wird."Der Kernmechanismus des Spiels ist die besondere Bindung zwischen Tyler und Alyson. Gleichzeitig sind menschliche Beziehungen ein zentrales Thema, das eng mit dem Erzählansatz von Dontnod Entertainment verknüpft ist", erklärt Florent Guillaume, der Game Director von Tell Me Why. "Im Laufe der Geschichte werden Spieler*innen Erinnerungen der eineiigen Zwillinge an wichtige Ereignisse erforschen und wählen, welchen davon sie Glauben schenken möchten. Letztendlich bestimmen die Entscheidungen der Spieler*innen die Stärke der Bindung der Zwillinge – und den zukünftigen Verlauf ihres Lebens. (...) Und wir sind Microsoft besonders dankbar für die Unterstützung, Offenheit und Hilfe bezüglich Tylers Identität als Trans*-Mann.""Microsoft und Dontnod haben sich an Tylers Charakter mit einem echten Bekenntnis zur Glaubwürdigkeit herangetastet", erklärt Nick Adams, Director of Transgender Representation bei GLAAD (LGBTQIA+-Non-Profit-Organisation). "Tyler ist eine liebenswerte Figur, deren Geschichte nicht auf vereinfachte Trans*-Themen reduziert ist. Die Schaffung einer spielbaren Trans*-Hauptfigur und die Sorgfalt, mit der dies umgesetzt wurde, legt die Messlatte für die zukünftige Einbindung von LGBTQIA+-Charakteren in Spielen sehr hoch.""Wir haben der Adventure-Community aufmerksam zugehört und laut und deutlich wahrgenommen, dass Lücken zwischen dem Erscheinen einzelner Episoden manchmal störend für den Spielfluss sind", sagt Peter Wyse, General Manager bei Xbox Games Studios Publishing. "Wir freuen uns sehr, bekanntgeben zu können, dass die gesamte Tell Me Why-Story im Sommer 2020 erscheinen wird."Letztes aktuelles Video: Ankündigung